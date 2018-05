Las víctimas de los robos en los trasteros tienen 4 días para recuperar en Comisaría lo suyo

La Policía Nacional expondrá los objetos que todavía no han sido entregados a sus dueños

Temas relacionados Guadalajara Policía Nacional Sucesos La Policía Nacional tiene prevista la exposición de efectos, provenientes de los robos en trasteros ocurridos en fechas pasadas en nuestra ciudad y por los que se procedió a la detención de dos personas.



A lo largo de la investigación se ha contactado con numerosos propietarios, los cuales han reconocido muchos de los objetos recuperados; sin embargo, todavía quedan en dependencias policiales efectos que o bien no han sido reconocidos o para los que no ha sido posible la localización de sus legítimos propietarios.



Con esta exposición, la Policía Nacional pretende que los perjudicados por este tipo de hechos recuperen en la medida de lo posible todos los objetos que les fueron sustraídos por la fuerza del interior de su propiedad.



La exposición de dichos objetos se realizará en dependencias de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Guadalajara, en la Avenida del Ejército, entre los días 21 al 25 de este mes de mayo, en horario de 16.00 hasta las 20.00 horas.



Una pesadilla que terminó en febrero

A mediados del pasado mes de febrero, un dispositivo conjunto de la Policía Nacional y la Policía Local de Guadalajara permitía la detención in fraganti de dos personas como presuntas autoras de un robo con fuerza cometido en trasteros de una finca ubicada en la zona de Aguas Vivas.



La intervención estuvo precedida de una llamada al teléfono de referencia para emergencias policiales 091 en la que un ciudadano informaba de que estaba oyendo ruidos en la parte de los trasteros de la comunidad donde reside.



Gracias a esta llamada así como a la inmediata respuesta de varios radiopatrullas y vehículos camuflados de la Policía Nacional y la Policía Local que ya estaban desarrollando labores de prevención dentro del marco de un dispositivo específico de robos con fuerza en trasteros, se pudo realizar un cierre coordinado de las principales vías de acceso a la zona indicada, logrando interceptarse a los dos detenidos después de que estos ya hubieran forzado 15 trasteros.



Las investigaciones llevaron a comprobar que los dos detenidos habían tomado parte en el robo en 21 comunidades de vecinos, forzando más de mil trasteros, continuándose con las pesquisas por parte de los investigadores de la Policía Nacional al sospecharse que los detenidos podrían enmarcarse dentro de un grupo organizado dedicado a esta modalidad delictiva.