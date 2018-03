Las víctimas del terrorismo traen el próximo lunes a Guadalajara al ministro del Interior

Noticias relacionadas ¿Qué queda del 11-M en Guadalajara? ¿Te has leído todos los nombres de las víctimas del 11-M? El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, inaugurará el próximo lunes, 5 de marzo, a las doce del mediodía, en el Espacio TYCE de Guadalajara, la exposición “Once de Marzo”, un espacio de encuentro y memoria en el 14º aniversario de los atentados del 11-M, que estará expuesta hasta el 18 de marzo de 2018.



Organizada por la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, la Fundación Víctimas del Terrorismo y el Ayuntamiento de Guadalajara, la exposición cuenta con la colaboración de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo y la Asociación Ayuda 11M.



En el acto de inauguración, introducido por el autor de la exposición, Eduardo Nave, participarán el director de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez; la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco; el alcalde de Guadalajara, Antonio Román Jasanada, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.



La exposición “Once de Marzo” nace con la finalidad de crear un estado emocional y reflexivo, que busca renovar del apoyo anímico a quienes directamente sufrieron el daño causado por los atentados terroristas. Entre sus objetivos también está reforzar lazos y sentimientos en torno a los valores que en aquellos días de marzo de 2004 unieron a la ciudadanía española frente a la amenaza del terrorismo.



En la exposición fotográfica, realizada por el fotógrafo Eduardo Nave (Valencia, 1976), la pieza principal toma forma a través de un viaje visual por el día a día de los escenarios de los atentados, pero no un día cualquiera, sino los cuatro onces de marzo de cuatro años sucesivos (2010-2013).

En años anteriores estuvo expuesta en el Museo Nacional de Antropología (2016) y la Capilla de San Idelfonso de la Universidad de Alcalá de Henares (2017).





16 VÍCTIMAS DE GUADALAJARA • David Santamaría García. Joven de 22 años que hoy da nombre al Polideportivo Municipal de Guadalajara. Su familia es originaria de Atanzón.

• Guillermo Senent Pallarola. 23 años. Acababa de conseguir su primer empleo estable, en Alstom

• Sara Centenera Montalvo. Joven aloverana de 18 años que estudiaba para ser fisioterapeuta,

• Eduardo Sanz Pérez. 31 años, arriácense que trabajaba en la Escuela Militar Ecuestre. Su mujer estaba embarazada de ocho meses. Dejo un niño de dos años

• Sergio de las Heras Correa. Ingeniero de Iriépal. La explosión llegó unos meses antes que su boda.

• Begoña Martín Baeza. No había pasado ni un año desde su matrimonio. Con 25 años, acababa de iniciar una nueva vida en Alovera, tras dejar la casa familiar en San Sebastián de los Reyes, donde trabajaba como administrativo.

• David Vilela Fernández. 23 años, vecino por entonces de Alcalá, aunque recibió sepultura en Yebra, el pueblo de su familia.

• José Gallardo Olmo. Militar. Tenía 33 años y vivía en Azuqueca

• Mohamed Itaiben. Marroquí. 27 años. Aún no tenía el permiso de residencia, por lo que pese a sus estudios trabajaba como albañil. Resdía en Azuqueca de Henares.

• María Fernández del Amo. Murió con apenas 25 años, a punto de terminar los estudios de Ingeniería Industrial. Vivía en Azuqueca de Henares con su familia.

• Anca Valeria Bodea. Rumana de 26 años. Había llegado a España apenas dos meses antes. Vivía en esos días con unos compatriotas en Guadalajara, desde donde se trasladaba a Majadahonda para cuidar a unos niños.

• Nuria Aparicio Somolinos. 40 años, originaria de La Bodera, casada y con niños pequeños de 5 y 8 años.

• Miriam Melguizo Martínez. 28 años, vivía en Alcalá pero era originaria de Gárgoles de Arriba.

• Gonzalo Baraja Díaz. 32 años, había nacido en Guadalajara, aunque residía en Coslada.

• Marion Cintie Suberville. Residente en Guadalajara.

• Javier Torronteras Gadea. GEO, muerto por la explosión en el piso de Leganés. Residía en Guadalajara