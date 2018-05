Latre plantea un pacto de Estado contra la despoblación

Temas relacionados Latre Diputación de Guadalajara Guadalajara (Provincia) Despoblación España El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Manuel Latre, ha abogado por un Pacto de Estado por la Demografía para frenar la despoblación donde estén "todos, sin distinción, sin mirar los colores políticos". "No vamos a avanzar nada si en vez de remar todos en la misma dirección nos afanamos en poner palos en las ruedas".



Así lo ha manifestado en la visita a la Diputación de Guadalajara de los miembros de la Comisión Especial del Senado que estudia la evolución de la Demografía en España --un total de nueve-- con el presidente Ignacio Cosidó a la cabeza.



Han sido recibidos este jueves por el presidente de la Diputación en el Salón de Plenos de la Diputación, antes de iniciar jornada organizada para que dicha Comisión conozca de primera mano cuál es la realidad de, en este caso, la zona de la Sierra Norte de la provincia.



En la recepción también ha estado presente la vicepresidenta primera de la Diputación, Ana Guarinos, diputados provinciales y la teniente alcalde del Ayuntamiento de la capital, Encarnación Jiménez, entre otros como los senadores por Guadalajara que no pertenecen a esta Comisión pero que participan igualmente en la visita, Marta Valdenebro y Juan Antonio de las Heras.



El máximo responsable de la Diputación les ha dado la bienvenida a Guadalajara y ha agradecido de nuevo que la Comisión haya aceptado su invitación deseando que "esta jornada de trabajo sea lo más provechosa posible para los intereses de Guadalajara y, por ende, de toda España".



"Creo que la creación de esta Comisión hace ya un año fue un gran acierto porque necesitamos soluciones, que no son fáciles todo sea dicho, para afrontar el problema de la despoblación, del que tanto se habla ahora y el que tanto sufrimos en nuestra provincia", ha dicho Latre, que ha destacado que "Guadalajara es la provincia española que mejor refleja la evolución actual de este problema" y, por eso, es necesario, que forme parte de la agenda de esta Comisión.



Asimismo, Latre les ha emplazado a una segunda visita para seguir visitando otras zonas de Guadalajara y poder conocer mejor así la realidad. "Todos tenemos claro que no hay una receta única, que no tenemos una varita mágica, ojalá, para solucionar el problema demográfico, ni para frenar la despoblación. Y que unos buenos servicios no son suficientes para mantener y aumentar la población, sino que hace falta un cambio de mentalidad. Para ello, los servicios son fundamentales, pero no suficientes", ha apuntado.