Lee esto si no quieres que el Triatlón de Guadalajara te deje parado en una calle... o sin coche

Temas relacionados Deportes Guadalajara Policía Local El próximo sábado, 26 de mayo, Guadalajara va a acoger la celebración del XXXIII Campeonato de España de Triatlón, que requerirá de un dispositivo especial de movilidad, que se pondrá en marcha a las cuatro de la tarde del sábado, momento en el que el circuito quedará cortado al tráfico y también a los peatones. Hay que destacar, no obstante, que la retirada de vehículos por la grúa municipal comenzará a realizarse el viernes. La prueba finalizará aproximadamente a las nueve de la noche.



El circuito estará señalizado con cintas y vallas y los espectadores deberán permanecer siempre fuera del recorrido.



RETIRADA DE VEHÍCULOS EN EL RECORRIDO:

Dará comienzo este viernes, 25 de mayo, a las 8 horas, en el lateral del parque de la C/ Ferial entre la entrada y salida del parking sentido bajada. Lugar para estacionamiento de los autobuses de los participantes en la prueba.



El viernes, 25 de mayo, a las 15 horas: Comienzo de retirada de vehículos en la C/ Santa María Micaela desde Fco. Aritmendi hasta C/ Ferial sentido bajada y en el Pº de San Roque desde C/ Ferial hasta C/ Dinamarca.



El sábado, 26 de mayo, a las 8 horas: Comienzo de retirada de vehículos en la C/ Capitán Boixareu Rivera (La Carrera), Pº del Doctor Fernández Iparraguirre desde Plaza de Santo Domingo hasta C/ Sigüenza ambos lados y C/ Miguel Fluiters completa.



GARAJES AFECTADOS:

Los garajes situados en la C/ Mozart y Pº de San Roque deberán entrar y salir desde la C/ Ferial.



A los garajes situados en la C/ Capitán Boixareu Rivera del nº 73 al 53, se podrá acceder por la C/ Arrabal del Agua y Travesía del Arrabal del Agua. Hay que tener en cuenta que el tráfico de bajada estará cortado. La salida de los garajes se podrá realizar sin problemas.



Los garajes situados en la C/ Arrabal del Agua entre Pº de San Roque y Tva. del Arrabal del Agua tendrán que salir un tramo en sentido contrario y tomar la Tva. Del Arrabal del Agua. El acceso se podrá realizar sin problemas.



Garajes de Boixareu Rivera de 113 al 74, deberán entrar y salir por la C/ Padre Félix Flores o salir por la C/ José Mª Jaudenes.



Los usuarios del garaje del Pº del Dr. Fernández Iparraguirre n.º 17, deberán entrar y salir en sentido contrario al habitual, debido a la inversión del tráfico en el paseo.



Al garaje público de Santo Domingo se podrá acceder por la C/ Pareja Serrada y en sentido contrario por la Tva. De Santo Domingo.



A los garajes sitos en la zona de la C/ Barrionuevo y la C/ Ángel Martín Puebla y Antonio Cañadas se podrá acceder desde la Cuesta del Matadero y Plaza de la Virgen de la Antigua.



A los garajes de la C/ Capitán Arenas y Plaza de la Llanilla se podrá acceder desde la C/ Juan Diges Antón.



A todos los garajes afectados por el evento se les garantiza la entrada y salida del mismo durante la celebración, atendiendo a estas informaciones y a las indicaciones de la policía local que se encontrará en el lugar.



Los usuarios de los garajes sitos en la C/ San Juan de Dios deberán entrar y salir por la C/ Alvarfáñez de Minaya.



Los usuarios de los garajes sitos en la C/ Teniente Figueroa, C/ Dr. Benito Hernando y C/ San Gil deberán acceder por la C/ Ingeniero Mariño/Teniente Figueroa y C/ Juan Catalina la cual se invertirá el sentido de circulación.



MEDIDAS DE TRÁFICO: · Se cortará la Vía de Servicio Sur-Este en ambos sentidos.

· Para posibilitar el paso del autobús por la Vía de Servicio Sur-Este se habilitará un carril de conos para diferenciarlo de los corredores.

· Se cortará la C/ Ricardo Velázquez Bosco desde la Rotonda de Polonia hasta la Rotonda del Pº de Francisco Aritmendi, ambos sentidos.

· Se cortará la Avda. de Santa María Micaela sentido bajada y el sentido subida se desviará por la C/ Jadraque.

· Se cortará el Pº de San Roque desde Arrabal del agua hasta C/ Dinamarca. Excepto garajes.

· Se cortará la C/ Arrabal del Agua a la altura de la Tva. Del Arrabal del Agua, desviando el tráfico por esta última, excepto garajes. Se colocará señalización visible en la entrada por Bejanque

informando de acceso solo garajes.

· Se cortará el acceso por la C/ Félix Flores excepto garajes.

· Se cortará la C/ Capitán Boixareu Rivera (La Carrera) en ambos sentidos.

· Se cortará el Pº del Dr. Fernández Iparraguirre sentido C/ Sigüenza hasta esta última.

· Se invertirá el tráfico en el carril de los sentidos pares del Paseo desde la C/ Sigüenza. El carril de sentido Santo Domingo pasará a ser de sentido contrario para permitir la salida a los vehículos que bajen por C/ Virgen del Amparo.

· Se habilitará un carril frente a San Ginés para posibilitar la salida de los vehículos de la C/ Capitán Arenas.

La teniente de alcalde Encarnación Jiménez ha pedido la máxima colaboración a la ciudadanía, extremando la precaución ante la llegada de las bicicletas a la ciudad. “Van a circular a gran velocidad. Hay que recordar que se trata de una importante prueba de competición. También es muy importante que los peatones crucen por los pasos habilitados. Se deben respetar siempre y en todo momento las indicaciones de la organización, de la Policía Local y de Protección Civil”.



En esta prueba intervendrán 80 efectivos de la Policía Local y agentes de movilidad, 30 voluntarios de Protección Civil, efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y unos 70 voluntarios de la organización.



Para la resolución de cualquier cuestión relativa a la movilidad o itinerarios alternativos, los ciudadanos pueden llamar al teléfono 092 o al 949247072.





PREVISIÓN DE LLEGADA DE LOS PARTICIPANTES A GUADALAJARA · Hora prevista de llegada del primer ciclista a Guadalajara: 16:45 horas.

· Hora de finalización en meta de la carrera a pie: 21:00 horas.

ACCESO DE LOS PARTICIPANTES A LA CIUDAD EN BICICLETA:

Llegada por la N-320, C/ Donantes de Sangre, Cuatro Caminos, Vía de servicio de la Autovía para acceder a la Vía de Servicio Sur-Este, Pº de Francisco Aritmendi, Avda. De Santa María Micaela y Parque de la C/ Ferial (Adoratrices).



CARRERA A PIE:

RECORRIDO: Salida del parque por la Puerta de Hierro de la verja de Adoratrices, Pº de San Roque, C/ de San Roque, Parque de la Concordia, giro a la izquierda para tomar la Carrera, Plaza de Santo Domingo, Pº del Dr. Fernández Iparraguirre por la calzada hasta el cruce con la C/ Sigüenza sin invadir el cruce, cambio de sentido por el mismo sitio hasta Santo Domingo, C/ Mayor, Plaza Mayor, C/ Miguel Fluiters hasta Plaza de España donde sin invadir la Avda. del Ejército volverán por el mismo camino hasta la Plaza de Santo Domingo donde pasarán por la zona peatonal hasta la Carrera, giro a la izquierda por la Carrera hasta el final del muro de la Concordia donde sin invadir el cruce cambian de sentido y vuelven por la misma calle hasta la entrada de la Concordia, Parque de la Concordia, C/ de San Roque, Pº de San Roque por la zona peatonal hasta detrás de la ermita desde donde entran al Parque de la C/ Ferial por la puerta sita frente a las pistas de deporte.





DESVÍOS AUTOBUSES URBANOS:

Se informará debidamente en las líneas afectadas. Los desvíos afectarán a la línea 4 (Hospital-Manantiales), línea 5 (Manantiales-Los Valles) y línea 7 (Estación de aubobuses-Iriépal). Todas ellas tendrán itinerarios alternativos.