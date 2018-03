Llorente, de Podemos, carga directamente contra Page por un “pucherazo electoral”

Noticias relacionadas El diputado de Podemos por Guadalajara pide a su partido salir del Gobierno de Page cuanto antes Temas relacionados David Llorente Podemos PSOE García-Page El diputado y portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha David Llorente ha hecho un repaso de algunas de las cuestiones que le preocupan y de iniciativas parlamentarias previstas para lo que resta de legislatura.



Una de las grandes reformas pendientes antes de las elecciones pasa, a su juicio, por el cambio de la Ley Electoral, y en este sentido Llorente ha acusado al Gobierno autonómico de "refugiarse en pretextos inaceptables" para no impulsarla.



Tras insistir en la necesidad de "revertir el pucherazo electoral de Cospedal", ha recordado que el PSOE "llegó a plantear en la pasada legislatura que la última reforma era anticonstitucional y a calificarla de atropello democrático, y ahora en cambio defiende mantenerla".



"Ahora, con pretextos que no se sostienen, dicen que si se cambia hay que hacerlo por consenso, y eso supone conceder un poder de veto al PP, que son quienes ejecutaron unilateralmente ese pucherazo", ha lamentado el parlamentario, quien ha considerado además que "ahora que está en el Gobierno, al PSOE ese pucherazo ya no le molesta tanto", lo que ha calificado como "un ejercicio de oportunismo e hipocresía".



En una entrevista con Europa Press para LA CRÓNICA, Llorente ha destacado entre esas cuestiones el caso de los veterinarios funcionarios de la Junta apartados de su puesto de trabajo tras denunciar incumplimientos de la normativa de bienestar animal por parte de la empresa cárnica Incarlopsa.

Llorente recalca que "el Gobierno regional debe dar explicaciones y asumir responsabilidades políticas". Para ello, ha registrado tres preguntas parlamentarias en las que pide también explicaciones sobre "cuánto dinero se ha destinado a subvencionar la ganadería intensiva de las macrogranjas".



En su opinión, este tipo de ganadería tiene "evidentes impactos negativos" en aspectos como el abastecimiento y la calidad del agua, el medio ambiente, el empleo o la salud pública y representa "un modelo de desarrollo antisocial e insostenible que solo beneficia a algunas grandes empresas".

Según ha dicho, hay también una sentencia que "establece que ha habido irregularidades en la concesión de autorizaciones de determinadas explotaciones de ganadería intensiva", por lo que en su función parlamentaria también cuestionará al Ejecutivo.



UNA LEY DEL FUEGO EN COLABORACIÓN CON EL SECTOR E IZQUIERDA UNIDA

El grupo parlamentario de Podemos está trabajando en una Proposición de Ley de Coordinación de Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, una 'Ley del Fuego' orientada a disponer de un instrumento legal para regular la actuación y mejorar la coordinación y eficacia de los diversos cuerpos implicados en estos servicios.



Llorente ha precisado que esta propuesta se está elaborando de la mano de sindicatos y asociaciones profesionales del sector y en colaboración con Izquierda Unida, si bien está todavía en "fase de borrador".



MEMORIA HISTÓRICA

En cuanto a la actividad parlamentaria prevista por su Grupo Parlamentario en lo que resta de legislatura, Llorente ha señalado que no renuncian a sacar adelante una Ley de Memoria Histórica, una medida que ya fue rechazada por el PSOE en el pasado.



"El problema para avanzar en esta materia es que enfrente tenemos no solo al PP, sino también a este PSOE, que ha votado en el Congreso en contra de la modificación de la Ley de Amnistía para juzgar los crímenes del franquismo", ha lamentado.



Otras propuestas impulsadas por Podemos y que podrían ver luz verde en este último tramo de legislatura son, tal y como ha recordado, el texto que transformará en ley el Plan de Garantías Ciudadanas de la formación morada para garantizar vivienda, empleo, renta y suministros a hogares en situación de necesidad; la nueva Ley de Vivienda o la Ley de Participación Ciudadana.



"HABRÁ QUE ANALIZAR BIEN LA LEY DE MECENAZGO"

David Llorente también ha hecho referencia al Proyecto de Ley de Mecenazgo impulsado por el Gobierno autonómico, ante el que ha mostrado su "inquietud". En esta línea, ha dicho que habrá que "analizar" bien el texto, ya que "está bajo sospecha a la luz del trato de favor del Gobierno a Incarlopsa y las donaciones de esta empresa a la Fundación Impulsa".



"Hay que ver cuáles son las posibles implicaciones de esta ley y en qué medida puede suponer un riesgo de institucionalización de ese modelo de intercambio de favores que podría haber estado funcionando a través de la Fundación Impulsa, a lo que se sumarían las ventajas fiscales contempladas en el proyecto de ley", ha opinado el parlamentario.



Así, ha insistido en que su Grupo Parlamentario va a "analizarlo y revisarlo en profundidad".



EL PROYECTO DE ALOVERA

Otros proyectos ante los que se ha mostrado muy crítico son la playa artificial ideada en el municipio de Alovera en Guadalajara o el parque temático de la empresa Puy du Fou en Toledo. "Los dos proyectos conllevan impactos negativos desde un punto de vista tanto socioeconómico como ambiental y representan un modelo de desarrollo insostenible y antisocial. Y eso hace que por nuestra parte, desde luego, nos opongamos a ambos".