Lo de la Junta sí parece de cuento (de hadas)

Si para algo ha servido la polémica levantada sobre el recorte de la subvención del Ayuntamiento al Maratón de los Cuentos, ha sido para poner en evidencia la racanería con la que trata históricamente la Junta de Comunidades a esta provincia y, en particular, a la capital. Algo, sin duda, muy lamentable.



Algunos yerran claramente en sus pretensiones dinerarias para el Maratón cuando exigen al Ayuntamiento que mantenga la subvención de años anteriores. El problema no puede estar, en absoluto, en la disminución del 8,1 por ciento que ha aplicado este año el Ayuntamiento sobre los nada despreciables 73.000 euros que venía aportando. El problema es otro.



(Es también conveniente recordar que los seis mil euros deducidos por el Ayuntamiento se destinan a dos colectivos como Gentes de Guadalajara y Club Siglo Futuro, de cuya trascendencia en la cultura local nadie creo que dude).



El problema es que la Junta de Comunidades se esconde una vez más en sus responsabilidades, aportando única y exclusivamente 3.000 euros a este evento extraordinario y del que la ciudad, pero también toda Castilla-La Mancha, deben sentirse legítimamente orgullosos, así como de todo el colectivo implicado año tras año en su realización.



Por eso, parece más que evidente que los grupos municipales que piden la declaración de Fiesta de Interés Regional para el Maratón de los Cuentos, algo muy positivo, harían un gran servicio al mismo si exigieran con la misma contundencia a la Junta de Comunidades un trato justo y por tanto un apoyo económico razonable.



El Maratón de los Cuentos es un acontecimiento único, extraordinario, en el que el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara, promotor de la declaración de Fiesta de Interés Regional, ha demostrado desde hace años su gran capacidad de organización y ha sabido implicar a toda una ciudad en torno a este evento cultural que fue el primero en celebrarse en el mundo, algo para recordar, valorar y premiar, sin duda. Por eso, el Ayuntamiento en pleno debería respaldar esta petición, independientemente de quién la haga.



Pero el premio, en este caso no solo en forma de reconocimientos y buenas palabras, corresponde también ejercerlo a la Administración regional, que es una especialista en escaquearse del pago y exigir presencia, eso sí, en este tipo de acontecimientos. Y si no, que se lo pregunten a la Fundación de la Feria Regional Apícola de Castilla-La Mancha, por poner un ejemplo, que también sabe mucho de cómo hace las cosas Toledo cuando se trata de apoyar ciertos eventos que se organizan, con éxito, en la provincia y cuya convocatoria no controlan directamente.



Como ha dicho el alcalde, Antonio Román, con toda la razón, la cantidad de 3.000 euros que aporta la Junta al Maratón es realmente ridícula para la Administración regional, simplemente ridícula, y por eso quienes defienden que el Ayuntamiento se equivoca rebajando un 8,1 por ciento su aportación, y ocultan a la vez la aportación regional, en realidad están haciendo política de partido y, como tal, contraria a la ciudad con un asunto que está por encima de todos como es el prestigioso y reconocido mundialmente Maratón de los Cuentos de Guadalajara.



Mal camino, una vez más.