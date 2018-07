Lo de Ronaldo

Temas relacionados Deportes Fútbol Opinión "Mi deseo era que Cristiano se quedara, es único. Es una pena que se haya ido. Le agradezco todo lo que ha hecho por el Madrid y le deseo todo lo mejor, menos cuando juegue contra el Madrid", palabras del gran Luka Modric.



Y creo que refleja fielmente el sentimiento de la gran mayoría del madridismo, Cristiano es único, sí, ha demostrado ser el mejor, incluso por encima de Messi en muchos momentos de su carrera deportiva en el Real Madrid, pero si estamos atentos a la reacción de los seguidores blancos su marcha parece que tampoco ha sido ni será un cataclismo, ni mucho menos.



Es verdad todo lo que se dice sobre el enorme hueco que deja Cristiano en el Real Madrid, que sin duda será muy difícil de igualar ni siquiera de imitar y posiblemente en más de un partido nos acordemos de los goles del jugador que ya ha hecho historia en el mejor equipo del mundo. Eso puede ser así, pero nadie es eterno, ni el mismísimo Ronaldo.



Durante nueve temporadas Cristiano Ronaldo ha dado todo por el Real Madrid, un goleador inconformista, infatigable, ambicioso como pocos, que siempre quería más y más, que ha contribuido de manera determinante a llevar al equipo blanco a una época de esplendor que será recordada siempre, con sus cuatro champions en cinco años, algo que parece realmente increíble, y esto en buena medida se debe a su aportación goleadora.



Pero parece que su marcha, voluntaria, semivoluntaria o forzada, como se quiera entender, no ha sido especialmente mal recibida por los aficionados blancos, tal vez cansados ya de sus desplantes incompresibles, sus gestos destemplados en el campo y su arrogancia que llevó al límite en la final de Kiev, con unas manifestaciones que el club no podía ni debía tolerar.



Ha olvidado que detrás de él ha existido siempre un grandísimo grupo de futbolistas enormes que le han facilitado su éxito.



Cristiano se equivoca en una cosa importante, que posiblemente le pasará factura en los próximos años, y no solo por la edad. Parece que siempre ha tenido muy interiorizado que él ha sido quién, en realidad, ha hecho grande al Madrid sin darse cuenta que, muy al contrario, los maravillosos nueve años que nos ha dado a todos y que le han encumbrado a la gloria futbolera han sido posibles solo gracias al Real Madrid.



Parece por tanto que en esta apuesta de futuro pierde la entidad y pierde el jugador, pero el club, como todos los demás grandes equipos ante situaciones similares, siempre han conseguido levantarse. Con los jugadores la historia ya es muy distinta. ¿Lo será con Ronaldo?