Lo mucho que desconocemos sobre la economía circular y otras lecciones básicas de nuestro tiempo

Temas relacionados Economía Ecologismo Medio Ambiente Residuos Opinión Junta de Comunidades Vivimos en un mundo con tanta información disponible que lo más fácil es naufragar en una ignorancia creciente.



Si a usted le ocurre que no sabe qué es la "economía circular" y desconoce para qué puede ser necesario que nuestros políticos redacten una ley que la organice, no se agobie: hay muchos como usted a su alrededor, aunque disimulen y no levanten la mano.



Si, además, hasta ahora ha vivido tan en la inopia como para no haber sentido en sus carnes o en su subconsciente la falta de ese texto legal, no podrá celebrar con el debido entusiasmo que Castilla-La Mancha vaya a ser la primera Comunidad Autónoma española que legisle sobre la materia. Y en eso incluimos, al menos por ahora e incluso a su pesar a Cataluña/Catalunya/Catalonia.



Dada nuestra universal ignorancia en la materia (pues la del lector y la del periodista puede que sea idéntica esta vez) tampoco calibramos lo trascendentes que son "los principios novedosos de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo", que con una nota de prensa de la Junta de Comunidades se esforzaba este Domingo de Resurrección en compartir con el orbe regional la ilusión que les hace "ayudar a las empresas y a los consumidores castellano-manchegos en la transición a una gestión sostenible, hipocarbónica, eficiente y competitiva".



Yo no entiendo nada. ¿Y usted?



Intuimos, eso sí, que para recibir la luz de las alturas y la iluminación del conocimiento se requiere estar al tanto de que tenemos un viceconsejero de Medio Ambiente y que se llama Agapito Portillo. Es curioso que hayamos podido respirar, comer, trabajar e incluso fornicar desde su nombramiento sin haber tenido antes noticias suyas, pero es bien sabido que algunos periodistas y muchos ciudadanos somos unos ingratos. Por la ignorancia que nos corroe, ciertamente.



Dando por buena la información que llega desde Toledo parece ser que Agapito ha participado recientemente en un Seminario Internacional sobre las Estrategias Nacionales de Economía Circular y que lo ha hecho "como líder de una de las mesas de debate", organizado por la Fundación para la Economía Circular en Madrid, con referencias de países como Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Escocia y regiones como Flandes.



¿Pero qué coño es la economía circular?



Eso mejor será que lo averigüe usted, que es para quien dicen que trabajan los que administran lo que es suyo (o sea, nuestro). Al menos, pagarlo bien que lo pagamos entre todos. Y con recargo por demora, si en eso también nos despistamos.