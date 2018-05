Lo que nos queda del caso Gürtel en Guadalajara

Temas relacionados Antonio Román Opinión PP PSOE Cospedal Hay imágenes que estremecen. Y videos, que también.



Hace años, LA CRÓNICA DE GUADALAJARA pagaba en euros a una de las televisiones que florecieron en la ciudad para poder emitir sus informativos diarios desde la portada de nuestra web. Aquella emisora ya no existe. Nosotros, sí. Pero lo reseñable hoy es haber podido recuperar lo que el 15 de octubre de 2009 decíamos/emitíamos a cuenta del ya por entonces más que famoso "Caso Gürtel", del que este 24 de mayo de 2018 hemos conocido la sentencia.



Ahí lo tienen ustedes, para refrescarse la memoria y la retina.



Lo más inquietante no es lo que se escucha en el audio del vídeo sino, sobre todo, lo que ha hecho el paso del tiempo entre quienes desfilan por él. Algunos resisten al tiempo, a los "compañeros" de partido y al sursuncorda si es menester. Pero no todos ni de la misma manera. Hay niveles y desniveles.



Antonio Marco es más feliz hoy que ayer y se mantiene igual de pelicano. Araceli Martínez, no. Ahora habla más y también tiene más canas. De cargos por Guadalajara, presentes o futuros, que hable ella, si quiere o puede hacerlo ya.



Gracias a esta arqueología informativa que estamos practicando, comprobamos que 9 años no son nada para Ramón Aguirre, que si entonces parecía un paracaidista ocasional todavía se mantiene como diputado nacional por Guadalajara. Hermosa tierra de promisión ésta, tan lejos y tan cerca de Madrid según convenga.



Cospedal, vean las imágenes, tuvo tiempos más relajados y con otras hechuras, al igual que Antonio Román, que últimamente se cubre de gris la cabeza, pasada la cincuentena. Echániz, ferviente aplaudidor con barba desde la segunda fila del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados (y Diputadas), se las tenía por entonces con Jesús Alique, que no sólo todavía colea desde las bambalinas, sino que aún está en fase de valoración creciente en su nivel funcionarial, por lo que dicen.



Ni la arruga es bella ni el tiempo da pátina de sabiduría a quien no se lo merece ni veinte años no son nada, por más que lo diga el tango. Con nueve años ya nos vale para comprobar los efectos y los resultados:



• Que es imposible que la Justicia sea justa con semejantes retrasos en su aplicación. "No quedarán impunes los que se demuestre que son corruptos" llega a decir en el vídeo el alcalde de Guadalajara. Puede que sí, pero ocurre tan tarde y tan en fascículos que los daños colaterales no distinguen entre justos y pecadores.



• Que de lo que se dice un día en rueda de prensa muchas veces no hay nada, judicialmente hablando, o queda en nada, como ocurrió con tantas imputaciones/insidias que se lanzaron a proprósito de este caso y de otros muchos, similares.



• Que el tiempo pasa pero sólo algunos quedan. Pero cómo quedan.



• Que dentro de 100 años, todos calvos, para alivio de los que vienen detrás y esperan, aun sin reclamarlo todavía, su parte del pastel.



En pocas palabras: Afortunadamente para el lector, este artículo se acaba, para que pueda darle al play y disfrutar u horrorizarse ante las huellas del tiempo. Todo un espectáculo: