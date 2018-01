Lo que queda del alcázar árabe tendrá una nueva oportunidad por el empeño de Ciudadanos

Temas relacionados Patrimonio Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara Alejandro Ruiz Ciudadanos El Grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Guadalajara ha explicado que ya se ha aprobado y se está redactando el proyecto de ejecución de restauración y labores de arqueología que será "la base" de los trabajos a realizar para la recuperación del Alcázar Real de la ciudad guadalajareña.



El portavoz del grupo, Alejandro Ruiz, ha recordado que la recuperación del Alcázar Real fue incluida, a petición de Ciudadanos, en el acuerdo de investidura con el actual equipo de Gobierno de la capital "para consolidar la estructura y muros dañados, desarrollar trabajos de arqueología y poder recuperar por fin este edificio tan importante para Guadalajara", según ha informado la formación naranja.



Ruiz ha comentado que, a pesar del "retraso" en la puesta en marcha de este procedimiento, "es positivo comprobar que pronto se podrían iniciar acciones de investigación y de turismo en el lugar".



Además de la redacción del proyecto de ejecución, el concejal de Ciudadanos ha informado que ya se han realizado prospecciones sobre el terreno mediante el sistema georadar, "técnica de localización de alta precisión que permite encontrar restos arqueológicos sin necesidad de realizar excavaciones" utilizada, entre otros, para la búsqueda de los restos de Miguel de Cervantes, el Castillo de Molina de Aragón o la ciudad de Caraca en Driebes.



"Tanto el proyecto de ejecución como los análisis del georadar marcarán las prioridades y la planificación de las labores a llevar a cabo en este emplazamiento" ha apuntado Alejandro Ruiz.



FINANACIACIÓN PARA PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Respecto a la convocatoria de subvenciones para la financiación de proyectos de investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico que ha abierto la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuya plazo de solicitudes termina el 8 de febrero, el edil de Ciudadanos ha emplazado al equipo de Gobierno "a no perder esta oportunidad de financiación y presentar propuesta de proyecto para continuar recuperando el patrimonio de Guadalajara".



"A día de hoy, no tenemos conocimiento de que el Ayuntamiento vaya a presentarse a dicha convocatoria y no sería la primera vez que dejamos pasar una posible financiación que favorecería al patrimonio cultural de nuestra ciudad" ha recordado Ruiz.