Lorenzo Robisco se aferra a Pedro Sánchez para hablar críticamente del trasvase desde el PP

El PP de Castilla-La Mancha ha criticado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "vaya presumiendo de trasvase", en relación a sus declaraciones en Murcia en las que dijo que el trasvase desde el Tajo al Segura ha de seguir teniendo su "papel", y ha considerado que el hecho de que los socialistas "no propongan un gran acuerdo diciendo lo mismo en todas las regiones" es "un auténtico insulto".



El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Lorenzo Robisco, ha manifestado, a preguntas de los medios sobre la reunión este jueves de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, que "no basta con que llueva y se vayan llenando los pantanos" si no que lo que hace falta es "un acuerdo y no crear una guerra del agua".

Robisco ha comentado que el hecho de que se estén llenando los pantanos hace que el actual sea "un buen momento para el acuerdo nacional" y para que el agua "sea de todos y para todos", algo para lo que, ha reiterado, "se necesita un mismo discurso en todos los sitios".



"Esto de que Sánchez sea favorable al trasvase es reírse, especialmente de los rincones más solidarios, pero también de toda Castilla-La Mancha", ha continuado, criticando también que el presidente regional, Emiliano García-Page, "lo aplaude y comulga con él".



Asimismo, el 'popular' ha señalado que su partido está trabajando internamente "con todas las cautelas" en este pacto por el agua, aunque ha remarcado que, para que se pueda conseguir un acuerdo nacional, "poco favorecen declaraciones tan incoherentes" como las de Pedro Sánchez. "No ayuda a un acuerdo ni siquiera de partido", ha concluido.