Los agentes recuerdan en el juicio que el acusado del crimen de Galápagos se autoinculpó en su día

Varios de los guardias civiles que participaron en las diligencias de la investigación por el apuñalamiento de una mujer en Galápagos en enero de 2016 a manos de su pareja y en presencia de la hija coinciden en que el acusado no salió a correr antes de los hechos, contrariamente a lo aseguró que había hecho antes de apuñalarla, y han recordado además que quien ahora se sienta en el banquillo se autoinculpó y reconoció que era celoso.



Así lo han puesto de manifiesto varios de los doce guardias civiles que han declarado este martes como testigos. En sus declaraciones han coincidido en el hecho de que el acusado, A.R.L., fuera en calcetines cuando fue detenido y que el pomo de la puerta interior de la vivienda estuviera manchado de sangre.



Según han valorado, datos como esos son significativos de que el investigado no salió de casa antes cometer los hechos y que al llegar escuchó ruidos y pensó que había alguien en casa, como él aseguró que había hecho.



La vista que se ha prolongado a lo largo de toda la mañana del martes. En ella, varios de los guardias civiles han reconocido que el acusado, cuando fue detenido, mostraba "altibajos", estaba "fuera de sí" y repetía "un, dos, tres, soy policía, he aprobado".



Según la declaración solicitada a varios de estos guardias civiles, el autor también confesó a varios de los instructores del atestado que "controlaba habitualmente" a su pareja el Facebook, el WhatsApp y que era "muy celoso e impulsivo", y que "prácticamente no la dejaba ni salir".



Además, la niña también llegó a decir a la Guardia Civil que "su papá le había hecho daño a su mamá pero que se iba a poner buena".



"Fue una declaración de autoinculpación en la que asumió que la había matado, pero de una o dos puñaladas", ha precisado uno de los guardias civiles tras insistir en que el acusado era celoso y que controlaba el WhatsApp de la víctima.



Mientras, la Fiscalía y la acusación particular han querido incidir en sus preguntas a los agentes en que él estaba descalzo cuando fue detenido --lo que desmontaba la declaración del acusado de que había salido antes de ocurrir los hechos, y también en que la víctima se encontraba tumbada en la cama cuando fue apuñalada--, mientras que la defensa ha optado por destacar que el acusado estaba fuera de sí y que podría haber sido por haber tomado algún tipo de sustancia.



Uno de los guardias civiles ha señalado que tras los hechos, cuando fueron la vivienda, se encontró droga.



Este miércoles seguirán las declaraciones en la Audiencia Provincial de Guadalajara, testimonios que se prolongarán varios días más, no estando, en principio, previsto el veredicto hasta la próxima semana sobre unos hechos que se produjeron en enero de 2016.