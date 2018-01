Los Cercanías de Guadalajara tendrán parada (política) en el Ministerio de Fomento

Temas relacionados RENFE Transporte Cercanías Guadalajara (Provincia) Los parlamentarios nacionales del PSOE por Guadalajara han solicitado formalmente una reunión urgente con el ministro de Fomento para exponerle los problemas que sufre la línea C-2 de Cercanías y exigirle soluciones inmediatas y concretas a todas las deficiencias. Lo ha anunciado la senadora socialista, Riansares Serrano, quien ha calificado de “lamentable y caótico” el actual servicio de Cercanías de Renfe, especialmente en la línea C-2, que une Guadalajara con Madrid.



“Vamos a exigirle al ministro de Fomento compromisos concretos, con fechas concretas e inversiones concretas”, ha manifestado Riansares Serrano, tras resaltar que “los problemas que desde hace meses venimos denunciando de accesibilidad y decadencia de las estaciones de la línea C-2, especialmente la de Guadalajara que es impropia de una capital de provincia, y de retrasos, averías, fallos y anulaciones de trenes están afectando muy negativamente a la vida de los miles de ciudadanos de nuestra provincia que toman el tren a diario para acudir a trabajar, estudiar, a citas médicas o a realizar gestiones en Madrid y otros municipios del Corredor del Henares”.



La senadora socialista ha afirmado que “actualmente utilizar el tren en Guadalajara se ha convertido en un calvario que no merecemos los usuarios de Cercanías” y ha criticado que “el Gobierno de Rajoy no ha adoptado ni una sola medida de mejora” respecto a “un servicio de Cercanías que hace unos años era modélico y referencia a nivel europeo y que, desde el PSOE, estamos y vamos a seguir luchando para que recupere esos niveles de calidad, puntualidad y fiabilidad que tuvo en el pasado”.



De problema de puntualidad a problema de seguridad.

Serrano se ha hecho eco de un informe del sindicato CCOO sobre la red de Cercanías de Madrid, de la que forma parte la línea C-2 hasta Guadalajara: en los primeros veinte días de enero se han registrado incidencias que han afectado a 897 trenes. De esas incidencias, 257 han causado retrasos y se han suprimido un total de 238 trenes.



“Hay incidentes todos los días, que aumentan por la falta de personal y de mantenimiento, no se reparan las vías, hay continuas roturas de raíles y tampoco hay dinero para revisar los trenes, esta es la causa de retrasos y averías continuadas y esto está amenazando ya a la seguridad de las personas”, ha subrayado la parlamentaria del PSOE, para advertir que “se ha pasado ya de un tema de puntualidad, que también es muy importante porque la gente llega tarde a su trabajo, a un problema de seguridad grave y acuciante”.



Serrano ha criticado que el ministro de Fomento negase la existencia de problemas en el servicio de Cercanías en una respuesta parlamentaria a una pregunta presentada por ella misma, lo que “indica que el señor De la Serna desconoce la realidad de los ciudadanos”, así como que “el Gobierno está dejando morir el servicio de Cercanías, tal vez con las miras puestas en el horizonte de la liberalización del servicio en el año 2020”. A eso ha añadido “las dudas que generan los propios responsables de Renfe, pues su presidente anunció una subida de los billetes de Cercanías, pese a lo horroroso del servicio, y ayer el ministro de Fomento lo negó, con lo que ya no sabemos a qué atenernos”.



La solicitud de reunión al ministro de Fomento por parte de los parlamentarios socialistas llega después de numerosas acciones emprendidas por el PSOE de Guadalajara para exigir mejoras y soluciones a los problemas de Cercanías.