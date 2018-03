Los cuentos tienen sexo en Cabanillas del Campo (y con razón)

El pasado sábado echó a andar en Cabanillas del Campo el taller "Acompañando la sexualidad desde los cuentos"que ha organizado la Biblioteca Municipal y que imparte la psicóloga y sexóloga Rebeca López. Un total de 25 personas asistieron a esta primera sesión de un taller que se desarrollará también los días 7 y 21 de abril, y que tendrá como actividad paralela una sesión de cuenta cuentos el próximo sábado 17 de marzo.



Los participantes del taller son personas de muy diferentes contextos: madres y padres, educadores, narradores y también estudiantes.



La primera sesión comenzó con una explicación de conceptos básicos relacionados con la sexualidad humana y la educación de los sexos en igualdad, entendiéndola como las peculiaridades y características que tenemos como seres sexuados.



El objetivo principal era fomentar la educación de los sexos en igualdad y el fomento de la lectura. Y hacerlo a través de los cuentos, "porque cuando escuchamos, leemos o contamos cuentos, estamos transmitiendo valores, roles y modos de entender la realidad que nos rodea", explica Rebeca López.



En esta primera sesión se trabajó con algunos cuentos específicos para abordar esta temática, como “Sapo es sapo”, de Max Velthuis, "WWonder”, de R.J. Palacio o “Yo voy conmigo”, con los que se trabajaba la identidad. Con “Idiotizadas”, de Moderna de Pueblo, o la colección de cuentos “Érase dos veces” se reflexionaba sobre el lenguaje y los mensajes no igualitarios. Con “El oso que no lo era”, de Frank Tashlin, o “El gran libro de los superpoderes” se habló sobre las actitudes que hacen que consigamos sentirnos cómodos ante la propia identidad. O con “Cuéntamelo todo”, de Catarina Von der Garthen, se habló sobre el diálogo en la familia.



Otros temas tratados fueron el respeto hacia a los demás y hacia uno mismo (“Cada familia a su aire”, de Beatrice Boutignon; “Marta no da besos”, “Ni un beso a la fuerza”, de Marion Bebes); la estima personal (“Yo voy conmigo”, de Raquel Díez, “Jane, el zorro y yo”, de Isabelle Arsenault); o los roles sexuales (“Arturo y Clementina” y “Una feliz catastrofe”, de Adela Turín).