Los daños del vendaval en Orea no son ninguna broma: la alcaldesa los cifra en más de 100.000 euros

Temas relacionados Señorío de Molina Junta de Comunidades La alcaldesa de Orea, Marta Corella, estima que entre los daños materiales, pérdidas económicas y el retraso en la apertura de establecimientos vinculados con el turismo tras los daños causados dos meses atrás por el temporal, podrían superar los 100.000 euros "fácilmente" y lamenta la falta de sensibilidad mostrada.



Corella, en declaraciones a Europa Press para LA CRÓNICA, ha señalado que aunque recientemente estuvo en la zona el director general de Política Forestal del Gobierno regional, Rafael Cubero, no se llegó a cerrar ningún compromiso en firme por parte de la Junta para apoyarles de alguna manera.

"No nos han concedido ni la catalogación de zona catastrófica ni de emergencia desde la administraciones", ha indicado, para esperae que ahora que ha habido un cambio de Gobierno a nivel estatal, "puedan conseguir algo más". "Otra cosa sería incurrir en un agravio comparativo con respecto a los compromisos adquiridos con Cuenca". ha agregado.



Ha sentido que en su última visita a la comarca, el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martínez Arroyo, "no tuviera la sensibilidad" de acudir a Orea el mismo día que les visitó el director general; cree que sólo con haber ido "hubiera sido una señal clara de poner de manifiesto su sensibilidad sobre lo que pasó el pasado mes de abril".



"No es una cuestión política sino social", ha incidido la regidora de este pequeño municipio del Alto Tajo, para quien "todavía no se da la importancia que se debería a los espacios naturales, a los bosques", algo que ha criticado, sobre todo teniendo en cuenta el papel que son estos municipios los que mantienen con vida estos lugares.



Con respecto a la masa forestal caída o perdida en la zona por el temporal de abril, Corella ha señalado que se han extraído ya cerca de mil toneladas de madera, trabajos que lleva a cabo la empresa Moixent Forestal, pero ha dicho que aún quedan "miles pinos" por retirar.



En cuanto a la torre de incendios que solicitaron de cara al verano, la alcaldesa ha señalado que por lo que les han dicho, "es algo que se va a estudiar" para ver si las que hay abiertas ahora cubren toda la superficie o no, pero ha insistido en que la que se cerró en su momento en Orea es necesaria para cubrir el valle.



La presión humana que hay en el valle, situado en el Parque Natural del Alto Tajo, hace necesaria su instalación, según Corella, teniendo en cuenta que son cinco kilómetros con una gran afluencia de visitantes.



El Ayuntamiento de Orea, que es el propietario de estos bosques, pero la gestión es del Gobierno regional, ha dicho, tras reconocer que las pérdidas han sido "numerosas", provocando el retraso en la apertura de negocios y también que la madera que ahora están retirando se haya tenido que vender casi a la mitad de su precio.



La regidora ha insistido en que en este tiempo no han tenido "una respuesta real a esta situación", una queja que no quiere llevar más allá de momento tras manifestar que "afortunadamente, Orea tiene medios para salir adelante", ha incidido.



Por ello, ha indicado que si las administraciones les apoyan estará "fenomenal", pero que si no lo hacen saldrán igualmente.



Por otra parte, el Ayuntamiento de Orea tiene preparada ya una base para un retén por si fuera necesaria. "Nuestros bosques son lo más importante y vamos a trabajar dejándonos la piel por ellos", ha concluido.