Los feriantes vuelven a las fiestas de Cabanillas del Campo, tras el pulso de 2017 con Salinas

El alcalde ha confirmado la presencia este año de los feriantes que el año anterior optaron por no montar sus atracciones, dado que no quisieron abonar las tasas establecidas por el consistorio. “La Ordenanza es la misma que el año pasado y el anterior. El Ayuntamiento se mantiene en sus posiciones, porque no podía ceder al chantaje. Este año ya han montado la mayoría de las atracciones, y yo me alegro mucho, aunque aún tienen que pasar la preceptiva revisión técnica de seguridad”, señalaba el primer edil.



Salinas ha hecho un repaso general por el programa, destacando el incremento de actos populares respecto a anteriores ediciones, o las altas expectativas de llegada de público que hay para los dos grandes espectáculos musicales de la semana. En este sentido, Salinas ha vaticinado que probablemente el concierto de “La Raíz” del viernes, día 27, sea el más multitudinario vivido en Cabanillas en muchos años, dado el movimiento que se está detectando. “Quiero invitar a todos los vecinos de municipios cercanos, de la provincia y del Corredor, a que se acerquen a visitarnos en estos días. Y a los vecinos y vecinas de Cabanillas, a que disfruten las Fiestas con mucha intensidad, pero también respetando a aquellas personas que necesitan descansar”, señalaba el alcalde.



Más de medio centenar de actividades

Por su parte, el concejal de Festejos Luis Blanco ha destacado que el programa lo conforman unas 60 actividades organizadas por el Ayuntamiento o por los colectivos vecinales y sociales de la localidad. Blanco ha destacado que la principal novedad de estas Fiestas 2018 es su propia extensión, un día más que en años anteriores, dado que el desfile y pregón inaugurales serán en martes. “El desfile es una de las actividades más participativas, en la que el pueblo se vuelca. Este año habrá 36 peñas, tres carrozas, una batucada, 12 charangas, siete grupos de animación circense, y un vehículo de luz y animación musical”, explicaba.



El edil ha hecho un repaso por el programa, destacando que las mañanas se volcarán con las actividades infantiles a lo largo de toda la semana; y que también hay programadas actividades para las personas más mayores. También ha desgranado el edil la amplia oferta musical de estos días, “con bailes de charanga todos los días a mediodía; los conciertos de Las Chillers, La Raíz y la fiesta Party Streaming; otros conciertos organizados por peñas, como el Festival Kaos a Kaba o la actuación de Ángel Caído; y tres grandes verbenas en el Ferial, de jueves, a sábado, en las que hemos dado un gran salto de calidad”. Otro apartado importante será el de la gastronomía popular, con varias citas a lo largo de la semana. Desde los aperitivos ofrecidos por las peñas, a las organizadas por el Ayuntamiento, como la Cena de Peñas, la Cena de Jubilados; el Día de la Tortilla; el Desayuno de Peñistas o la tradicional Caldereta del último día.



También han destacado Blanco y Salinas que el capítulo taurino sigue con el esquema de los dos años anteriores, con festejos populares no cruentos, como serán dos sueltas de vaquillas en la plaza, y dos sueltas de novillos por un recorrido callejero.



En cuanto a las actividades organizadas directamente por asociaciones y peñas, Blanco ha puesto en valor propuestas muy arraigadas, como la jornada “Va de Entrantes” de la Asociación de Mujeres; el Campeonato de Mus (que llega a su 28ª edición); el torneo de baloncesto de la Peña Deskontrol, que cumple 12 años; el Bingo Benéfico que organiza “La Sacudida”; la presencia de los voluntarios de Onda Cabanillas con un programa especial de Fiestas el sábado, o una novedad de este año como es la celebración de un segundo desfile de peñas como despedida de Fiestas. Será el domingo por la noche, y se trata de una propuesta lanzada por la “La Litrona”. “En general, el programa pretende que haya actos de todo tipo, con la mayor variedad posible, y que todos los vecinos y vecinas tengan su momento para disfrutar”, resumía el edil.



"No es no"

Por otro lado, Luis Blanco ha recordado también que el desarrollo de las Fiestas se aprovechará para lanzar tres campañas de concienciación ciudadana. Una es la campaña “No es No”, para la prevención y denuncia de posibles agresiones sexistas. La segunda es la campaña “Fiestas con Cabeza”, sobre consumo responsable de alcohol y prevención de consumo de drogas; y la tercera, “La Peña Recicla”, pretende que las peñas de la localidad se impliquen con el reciclaje de los envases de vidrio que se utilicen en estos días.



En este sentido, Blanco ha recordado que la campaña “No es No” se acompañará este año de la habilitación de un Punto Violeta, atendido por personas voluntarias de Protección Civil específicamente formadas en la materia, y al que podrán acudir personas que sean víctimas o testigos de agresiones sexuales. Dentro de la campaña “Fiestas con Cabeza”, otra novedad de este año es la presencia de un stand de la asociación “Energy Control” en los días de más afluencia de público. En él se informará sobre los riesgos del consumo de drogas, y los jóvenes podrán incluso analizar sustancias que pretendan consumir, para que conozcan cuál es la composición real de lo que quieren utilizar, y los riesgos que conlleva.



Peñas agrupadas

Finalmente, el jefe de la Policía Local ha hecho un repaso a las medidas de seguridad establecidas para esta Semana Grande de Cabanillas, destacando algunas novedades del protocolo. A juicio de Avelino Parreño, la medida más importante es la concentración de la gran mayoría de las peñas del municipio en un solo recinto en la calle Valdemoma, que permitirá incrementar la seguridad de los peñistas al eliminar un segundo foco de peñas en el interior del Ferial, con acceso complicado. Parreño también ha destacado el incremento de agentes de la Guardia Civil en los grandes eventos, ante la previsión de que sean multitudinarios, y el establecimiento de un nuevo Plan de Evacuación, para el caso de que se produzcan incidentes.