Los inspectores de consumo no encontraron nada raro en 17.553 de las 17.675 visitas hechas en 2017

Temas relacionados Consumo El Servicio de Consumo de la Dirección provincial de Sanidad en Guadalajara realizó el pasado año 17.675 actuaciones inspectoras en la provincia, de las que la mayoría tuvieron un resultado negativo, en concreto 17.553.



Estos datos evidenciarían, según la Junta de Comunidades, "la intensa actividad que este departamento, dependiente del Gobierno regional, mantiene a lo largo del año, cumpliendo con el interés de dicha Administración por consolidar un sistema de consumo responsable en el que se respeten los derechos de consumidores y consumidoras".



La directora provincial de Sanidad, Margarita Gascueña, considera que “afortunadamente, cada vez contamos con una ciudadanía más informada a la hora de consumir, pero aún es muy necesaria la actuación de organismos vigilantes que impidan posibles abusos o irregularidades en la materia”.



No obstante, la responsable provincial de Sanidad ha recordado este jueves, cuando se celebra el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, que “la ciudadanía tienen una serie de derechos como consumidores que han de hacer valer”, y ha añadido que “por nuestra parte, como Administración no podemos bajar la guardia y hemos de estar atentos a las posibles irregularidades que se puedan producir y atender las demandas de la ciudadanía en dicha materia”.



Con esta intención desde el Servicio de Consumo de la Consejería de Sanidad se realizan actuaciones en materia inspectora y se atienden las necesidades de las personas consumidoras a nivel particular.



Cada año, desde Sanidad se ponen en marcha campañas específicas de inspección que varían de un año para otro y se actúa también en base a denuncias o, en ocasiones, de oficio, si bien el grueso de las inspecciones que se llevan a cabo responden a alertas que se producen a nivel nacional y de las que se hace inmediatamente un seguimiento en la provincia. En concreto el pasado año se llevaron a cabo 16.991 actuaciones inspectoras motivadas por alertas nacionales, de las que tan solo tres tuvieron un resultado positivo.