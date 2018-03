Los policías locales quieren jubilarse más pronto: hoy lo han reclamado en la calle

Temas relacionados Policía Local Centenares de personas se han concentrado este viernes en las capitales de provincia de Castilla-La Mancha, convocadas por los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, CSL y COP, para solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la jubilación anticipada de los policías locales.



En concreto, según datos facilitados por los organizadores, las concentraciones han convocado en la región a un total de 600 personas. De ellas 150 se han manifestado en Albacete, 200 en Ciudad Real, 130 en Cuenca, 60 en Guadalajara y 70 en Toledo.



De su lado, fuentes de la Delegación del Gobierno cifran en 400 las personas que se han concentrado en la Comunidad Autónoma. De ellas, apuntan que 95 lo han hecho en Albacete, 120 en Ciudad Real, 60 en Cuenca, 45 en Guadalajara y 80 en Toledo.



El responsable regional de Policía Local de UGT, Jesús Ferrera, ha indicado que el motivo de esta concentración es pedir el adelanto de la edad de jubilación de policías locales y autonómicos. Además, ha señalado que no entienden por qué el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "no saca adelante al decreto que ya está confeccionado".



Por su parte, la coordinadora de la Administración Local de CCOO de Toledo, María Carmen Rodríguez, ha exigido "que, después de una década negociando este decreto, de una vez por todas se desbloquee y se lleve ya al Consejo de Ministros para que se apruebe".



De su lado, el delegado sindical por CSIF, Jesús Escalona, ha asegurado que esta situación afecta en concreto a 200 personas en Castilla-La Mancha, 50 de ellas en Toledo. Además, ha señalado que el cuerpo de policías locales "esta envejecido y puede afectar a los policías y a los ciudadanos porque si un policía no se puede defender a si mismo no puede defender a un tercero".



Por otro lado, la presidenta de Administración Local de la Unión Provincial de Toledo, Sagrario García, ha apuntado que esta jubilación anticipada no supone un coste al Ministerio de Hacienda ya que es pagado por los policías en activo.