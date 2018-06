Los que apoyan a los pobladores de Fraguas se han manifestado contra la sentencia y contra la Junta

Temas relacionados Serranía Junta de Comunidades Colectivos afines a los pobladores de Fraguas, como los repobladores de la Sierra Norte de Guadalajara, Ecologistas en Acción o formaciones como Ahora Guadalajara, se han movilizado este sábado en la capital para mostrar su rechazo a la condena de prisión de los seis jóvenes de Fraguas y para criticar la falta de soluciones del Gobierno de Castilla-La Mancha, formado por el PSOE y Podemos, a la despoblación de la provincia.



Bajo el grito de "Fraguas revive, la lucha sigue", unas doscientas personas, según la Policía Local y algo más según la Asociación de Repobladores, han participado en una manifestación pacífica pero movida, que se ha prolongado durante dos horas desde su partida, en la Dirección de Medio Ambiente, hasta la Delegación de la Junta en Guadalajara, donde los manifestantes han dejado ver su "indignación" por la sentencia condenatoria a los seis jóvenes pobladores de Fraguas.



Una marcha que en su recorrido ha hecho parada en distintos puntos, entre ellos, la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, y donde a lo largo del recorrido se han escuchado distintas consignas como "Le duela a quien le duela, Fraguas se queda", "Por repoblar, nos van a encarcelar", "La lucha sigue, Fraguas revive", o "La solución no es la despoblación".



Una movilización que ha contado con la presencia de, entre otros, el diputado regional de Podemos por Guadalajara, David Llorente; dirigentes de Ahora Guadalajara, como José Morales o Susana Martínez; vecinos de Sigüenza, Pelegrina, Ures, entre otros puntos. También han acudido responsables de Ecologistas en Acción como su portavoz, Alberto Mayor, el colectivo feminista y anti-represivo y los jóvenes condenados de Fraguas, cuyo letrado ya ha recurrido la sentencia.



En declaraciones a Europa Press para LA CRÓNICA, el diputado regional Llorente ha querido apoyar con su presencia el proyecto de Fraguas y a los jóvenes condenados que "lo único que han hecho es reconstruir y repoblar un pueblo abandonado en la Sierra Norte de Guadalajara y de toda España".



Y es que el diputado de la formación morada cree que "no hay ninguna necesidad de modificar la ley del Parque Natural", porque "en el juicio ha quedado acreditado" que no se ha causado ningún daño al medio ambiente.