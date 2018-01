Los Reyes Magos pudieron más que la lluvia en Guadalajara

Muy a primera hora de la mañana del viernes, agentes de la Policía Local colocaban por todo el recorrido de la cabalgata de los Reyes Mayor señales y avisos que recordaban la prohibición aparcar desde horas antes del inicio previsto. El que no lo cumpliera sabía que se enfrentaba a una multa y a la retirada del vehículo por la grúa.



Mientras, en Santo Domingo, operarios de la contrata municipal se afabanaban en recortar los setos que delimitan la plaza, mientras que otros compañeros limpiaban el bulevar del paseo. Todo, con la intención de que Sus Majestades de Orienten desfilara con brillantez por Guadalajara... si el tiempo no lo impedía. Y no lo hizo, pero molestó.



A las seis de la tarde era una llovizna lo que una hora después se convertía en lluvia más copiosa. Pero no importó para que el recorrido se viera jalonado por miles de niños, de padres y de abuelos... como corresponde al 5 de enero de cada año.



Tres carrozas 'sorpresa', 300 antorchas, 100 ocas, diez bueyes, además de un ejército romano, grupos de dulzaineros, pastores y lanceros han sido algunos de los elementos que integraban la cabalgata de Reyes de Guadalajara. Además, se lanzaron 1.500 kilos de caramelos sin gluten.

La cabalgata fue fiel al recorrido tradicional, partiendo desde la calle del Río para seguir por la calle Madrid, plaza de España, calle Miguel Fluiters, calle Mayor, paseo Fernández Iparraguirre hasta el cruce con la calle Sigüenza, volviendo por el citado paseo hasta San Ginés, donde se quedaron los Reyes Magos para adorar al Niño Jesús en el belén viviente instalado en el escenario. Mientras, el resto de la comitiva seguía en dirección a la calle Capitán Boixareu Rivera, Bejanque y calle Zaragoza para finalizar en el Fuerte de San Francisco.

La marcha estaba encabezada por la Policía Local, tras la que desfilaba la Banda de Música del Cristo del Amor y de la Paz, acompañados por 39 aldeanos, y la Carroza 'Estrella de Navidad y la Anunciación', con pastores y ninfas. A estos les seguían el grupo de dulzaineros Kalaberas, un rebaño de ocas y la comparsa 'Huida a Egipto' con la Virgen y San José y 24 pastores, hebreos y un carro tirado por mulas y con ovejitas y corderitos.



A continuación se pudo ver al grupo de gaiteros de Mirasierra, acompañados también por personajes vestidos de aldeanos; un desfile de la Legión Romana a pie y la Carroza de Herodes, de serio riguroso, acompañada también por pajes y las correspondiente insignias reales, además de los grupos de dulzaineros Mahuroto y Villaflores con personajes bíblicos vestidos de hebreos o aldeanos y pastores.



Después de todos ellos llegaba la carroza del rey Melchor y, seguidamente, los dulzaineros Folk, Pico del Lobo y la Travesaña. Tras todos ellos desfiló la carroza del rey Gaspar, acompañada por personajes de la época, y la del rey Baltasar, a la que le sigió una comparsa y las tres carrozas 'sorpresa" que cerraban la Cabalgata de este año.