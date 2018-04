Los terrenos de Caraca pueden terminar siendo todos una propiedad municipal

Temas relacionados Patrimonio Driebes El Ayuntamiento de Driebes ha abierto negociaciones con los propietarios privados que tienen parte del terreno de la antigua ciudad romana de Caraca, descubierta a escasos kilómetros de este núcleo de población, con el fin de tratar de llegar a un acuerdo que creen que facilitaría el desarrollo de las excavaciones.



"Estamos hablando para tratar de llegar a un acuerdo y en el momento en que nos vendan el terreno, creo que va a cambiar mucho la cosa", ha afirmado a Europa Press para LA CRÓNICA el concejal de Cultura, Javier Bachiller Higuera, quien no ha negado que hasta ahora no han existido problemas para sacar a la luz lo que era Caraca.



No obstante, Bachiller piensa que sería más fácil si todo fuera del Ayuntamiento, declaraciones que ha hecho poco después de que Driebes haya acogido una iniciativa para convertir el pueblo en un gran mural romano que promocione también Caraca y atraiga turismo.



Según Bachiller, se trata de adquirir cinco de las doce hectáreas de esta antigua ciudad romana que son propiedad de los hermanos Zorita, a quien el Ayuntamiento quiere comprarle las tierras, entre otras razones porque su concejal de Cultura considera que sería más fácil de cara a conseguir subvenciones por parte de las instituciones si ven que el terreno es propiedad del Ayuntamiento.



"Creo que sería más atrayente para las instituciones, pues ahora pueden pensar que la ayuda puede ir saco roto si así lo decidiesen los propietarios", ha apostillado.



En todo caso, Bachiller ha dejado clara su defensa de los propietarios de estos terrenos que "no nos han cobrado nada en este tiempo" pese a que las excavaciones han afectado a su posible uso.



Según el edil, la negociación está encauzada, y aclara que, de momento, su interés sólo está en la adquisición de las hectáreas que afectan a la parte romana porque con ello "tendríamos para excavar varias décadas".



En todo caso, para Bachiller el objetivo se va cumpliendo teniendo en cuenta que con una mínima zona excavada ya han tenido más de mil quinientas visitas.



Quieren seguir "dando que hablar y que se nos escuche y que Caraca no quede en el olvido", ha incidido Bachiller tras avanzar su satisfacción con el resultado de la las iniciativa protagonizada este sábado, un concurso de grafiteros que bajo la denominación 'Ruranos' y con el mundo romano como temática, han transformado la localidad alcarreña en un gran museo al aire libre.



Tras el concurso, se desarrolló un encuentro para valorar los resultados de la excavaciones en Caraca hasta el momento, una reunión a la que asistieron aproximadamente 150 personas.



Las excavaciones realizadas hasta el momento han descubierto el foro de Caraca, alguna columnata y lo que hoy se denominaría como taberna; el próximo objetivo pasa por sacar a la luz las termas.



El Ayuntamiento, cuando se cumple algo más de un año del descubrimiento de esta ciudad romana, ha vuelto a solicitar a la Junta las subvenciones que dentro del área de patrimonio y arqueología considere dar una ayuda para proseguir con estas excavaciones. "No pueden no aprobarlo, están obligados", ha señalado a esta agencia Bachiller.



El propósito que busca el Ayuntamiento de Driebes, tal y como explica su concejal de Cultura, es el de que la ayuda se destine a sacar al descubierto las termas de esta ciudad romana.



El proyecto ya está presentado y aunque todavía no tienen el visto bueno, esperan y desean que sea uno de los proyectos de interés y que puedan contar con una aportación económica similar a la del pasado año.



La petición del Ayuntamiento pasa también por la contratación de entre diez y trece empleados durante un mes, para llevar a cabo las excavaciones.



De lo que sería la totalidad de la ciudad romana de Caraca, con unas doce hectáreas en total (120.000 metros cuadrados), se han excavado por el momento unos 200 metros cuadrados.



El equipo de Gobierno del Ayuntamiento quisiera poder contar con la iniciativa privada para este proyecto, sin embargo, aunque admiten que no son los mejores momentos para ello, no pierden la esperanza.