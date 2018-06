Lucía del Luz se estrena como portavoz del PSOE pidiendo a Román apoyo para los colectivos LGTBI

Noticias relacionadas Lucía de Luz ocupa la vacante dejada en el Ayuntamiento de Guadalajara por Daniel Jiménez Archivos relacionados Lucía de Luz sobre Román y el colectivo LGTBI. (Tamaño: 464,0 kb.) Temas relacionados Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara PP PSOE Homofobia Homosexualidad El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara volverá a llevar al pleno del próximo viernes una moción de apoyo al colectivo LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales), dos años después de aprobarse dos mociones con el mismo objetivo "que el alcalde no ha cumplido en ninguno de sus términos".



En esta ocasión, el Grupo Socialista va a proponer que el Ayuntamiento impulse un Plan de Diversidad contra la desigualdad y por la tolerancia, que se realicen planes de formación para trabajadores municipales dirigidos a la prevención y erradicación de prácticas de acoso y discriminación a personas LGTBI, que el alcalde se implique en la celebración de las fechas importantes del calendario LGTBI y que la programación cultural de las Ferias y Fiestas de Guadalajara incluya actividades que ayuden a visibilizar la diversidad de orientación sexual e identidad d egénero.



La portavoz del Grupo Socialista, Lucía de Luz, ha recordado que ya el 1 de junio de 2016 el pleno municipal aprobó dos mociones, una de ellas presentada por el PP y otra conjunta de PSOE y Ahora Guadalajara a iniciativa de WADO (asociación LGTBI de Castilla-La Mancha), pero “Antonio Román no ha cumplido ni uno de los compromisos incluidos en ambas iniciativas”.



Por ello, ha señalado, “volveremos a traer las mociones que sean necesarias para sacar a Román de su pasividad hacia el colectivo LGTBI”, ya que “hay que destacar que Antonio Román se queda solo en sus noes a este colectivo, porque alcaldes, alcaldesas o presidentes de comunidades autónomas del PP, todos hacen gestos por la visibilidad de las personas LGTBI, excepto el alcalde de Guadalajara”. De Luz ha puesto dos ejemplos cercanos de apoyo al LGTBI en instituciones como la Diputación Provincial, gobernada por el PP, que va a iluminarse con los colores LGTBI, o el Ayuntamiento de Alovera, donde el PP también ha participado en la exigencia al Gobierno municipal de poner la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento.



La portavoz municipal del PSOE ha enumerado varias carencias de la ciudad de Guadalajara en materia de diversidad, debidas a que el alcalde se resiste a cumplir las medidas aprobadas por el pleno: “no se hacen planes específicos de formación, no se realizan los gestos de visibilidad aprobados en 2016, unos de carácter perdurable como nombrar una calle con alguna referencia al colectivo LGTBI y otros efímeros como poner la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento con motivo de la semana del Orgullo LGTBI, y se carece completamente de planes de igualdad y apoyo a la diversidad”.



Lucía de Luz ha añadido que “es importante que Román, que nunca ha hecho ninguna declaración pública a favor de los derechos de las personas LGTBI, se implique personalmente en dar visibilidad y apoyar a este colectivo, porque es el alcalde de todos los vecinos y vecinas de la ciudad, también de los LGTBI” y ha exigido que “el alcalde cumpla las mociones aprobadas por el pleno municipal, porque esperamos que esta moción sea apoyada por todos los grupos, incluido el PP”.