Lucio Cabrerizo dice adiós al Hospital de Guadalajara

Noticias relacionadas Isabel López San Román, nueva responsable del Hospital de Guadalajara Este jueves se ha llevado a cabo el acto de presentación de la nueva gerente del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Isabel López San Román, en el que la gerente del SESCAM, Reginal Leal, ha estado acompañada por el doctor Lucio Cabrerizo, que ha ocupado hasta esta semana la dirección del área sanitaria. También se han desplazado a la capital alcarreña los directores generales de Atención Sanitaria, Calidad y Humanización y Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria, José Antonio Ballesteros, Rodrigo Gutiérrez y María Teresa Marín, respectivamente, así como la secretaria general de la Consejería de Sanidad, Elena Martín.



Regina Leal ha agradecido el trabajo realizado por Cabrerizo desde su llegada en octubre de 2015 a la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara hasta ahora, tiempo durante el cual se han desarrollado diversas inversiones tanto en infraestructuras como en equipamientos.



En este sentido, ha señalado que además de retomar las obras de ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara, "el Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho una apuesta clara por mejorar las condiciones de habitabilidad del hospital, tanto en el interior del centro como en sus espacios exteriores, con el objetivo de ofrecer una asistencia sanitaria de calidad".



“Este hospital sufrió cuatro años de absoluto abandono por parte del Gobierno del PP, que no solamente se permitió el lujo de paralizar las obras de ampliación sino que abandonaron también la alternativa, que era seguir manteniendo vivo este centro y hacerlo en unas condiciones adecuadas y dignas para pacientes y profesionales”, ha señalado Leal.



Finalmente, ha agradecido a Isabel López San Román que haya aceptado dar un paso más en su compromiso con el proyecto de recuperación del sistema sanitario público regional del Gobierno de Castilla-La Mancha, del que ha formado parte como subdirectora médico de la Gerencia Integrada de Guadalajara desde hace más de dos años.



Según Leal, uno de los retos más importantes que tiene por delante la nueva gerente y su equipo directivo será sacar adelante las obras de ampliación del nuevo hospital, “que por motivos puntuales y ajenos a la administración sanitaria se han ralentizado temporalmente”. A este respecto, ha confiado en que en los próximos días quede resuelta esta situación y a finales de mes las obras puedan coger el ritmo deseado.



“Me consta la ilusión que tiene la nueva gerente con este proyecto y solo le pido que sea capaz de trasladar ese entusiasmo a todos los profesionales del hospital que de una u otra forma han participado en la planificación de las necesidades de lo que en pocos años será el nuevo centro hospitalario”, ha subrayado Leal, quien ha pedido, no obstante, que se siga trabajando en el mantenimiento de las actuales instalaciones para dar una respuesta asistencial satisfactoria a los ciudadanos.



Por su parte, Isabel López San Román ha agradecido tanto la confianza depositada por el anterior gerente como ahora con su nueva responsabilidad y ha apelado al trabajo conjunto para solucionar los problemas existentes, pues “el hospital, cada planta, cada consulta, cada centro de salud, tiene que estar muy bien engrasado y que cada una de las partes sepa qué hacer, cómo hacerlo y tenga a alguien que lo facilite”.



La nueva responsable del Área de Guadalajara ha insistido en que “entre todos podemos volver a poner esta área de salud a la cabeza” tras haber pasado “años duros cuyas consecuencias seguimos arrastrando”. En este sentido, ha recordado que “mis puertas están abiertas para escuchar a quienes saben”, a la vez que ha apelado a mejorar la coordinación entre Atención Primaria y Especializada “para conseguir una continuidad asistencial real, fortaleciendo el área ambulatoria y centrarnos en que el trabajo que se hace en el Hospital sea de excelente calidad, facilitando el trabajo de los profesionales sin olvidar que gestionamos recursos públicos y poniendo el centro inequívoco, como no puede ser de otra manera, en el paciente”.