Luis de Grandes, máximo responsable de organizar el congreso del PP que elegirá al sucesor de Rajoy

Temas relacionados Luis de Grandes PP Luis de Grandes ha sido designado como presidente de la comisión organizadora del congreso extraordinario del Partido Popular, que deberá dar con el sucesor de Mariano Rajoy al frente de esta formación política. La cita será los próximos 20 y 21 de julio.



En declaraciones a LA CRÓNICA, Luis de Grandes recuerda que "el Presidente y la Mesa del Congreso serán elegidos en el Congreso. De momento, me ocuparé de la difícil que es organizar un Congreso abierto, democrático, transparente y con nuevas reglas". A este respecto, De Grandes resalta que "cualquier militante puede presentarse con tan solo cien avales". En cuanto a su designación, no oculta que para él ha supuesto "una deferencia que agradezco, el que vean en mi un dirigente que pueda garantizar un buen resultado de este acontecimiento".



A sus 73 años, este abogado de formación ha desarrollado una larga e intensa carrera política, que en esta última etapa le mantiene como eurodiputado a caballo entre Bruselas y Estrasburgo, pero sin dejar de tener por ello un notable ascendiente dentro de la estructura nacional. Especialmente reseñable fue su etapa como portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, cuyas moquetas ha pisado desde 1977 y hasta 2004 durante seis legislaturas.



En su discurso ante la Junta Directiva Nacional fue Rajoy quien anunció estas fechas, para que las ratificara ese órgano, en la convicción de que el PP no debe demorarse en ofrecer «certidumbre y seguridad». Son los plazos más breves que permiten los estatutos. «Vamos a hacer las cosas en tiempo y plazo, con orden, pero sin perder un segundo porque los españoles no pueden estar esperando por nosotros», apuntó ese día Rajoy.



Para la sucesión de Rajoy se barajan por el momento tres nombres: el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; la exvicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la secretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.