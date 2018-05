Madrid va a limitar el acceso de coches por pegatina y no por matrícula cuando haya contaminación

Noticias relacionadas Atascazos en la autovía en Guadalajara Temas relacionados Ecologismo Medio Ambiente El Ayuntamiento de Madrid ha propuesto revisar el protocolo anticontaminación, en el que apostará por prohibir la circulación —cuando entren en vigor los escenarios que así lo requieran— de los vehículos más contaminantes y no hacerlo por matrículas pares o impares, como se hace actualmente.



El equipo de Manuela Carmena ha propuesto prohibir la circulación en toda la ciudad a los vehículos sin distintivo ambiental durante la activación de los episodios de alta contaminación.



Esto supondrá una reducción del 17,7% de la circulación en toda la ciudad y del 33,2% de las emisiones del tráfico, según han confirmado fuentes del área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.



Esta nueva medida forma parte de la propuesta de revisión del protocolo de contaminación elaborada por el Consistorio, que ahora analizará junto a expertos, administraciones, grupos políticos, ecologistas y Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.



El borrador definitivo del nuevo protocolo, que podría estar en vigor tras el verano, tendrá un periodo de alegaciones para que todas las personas y entidades interesadas puedan hacer sus aportaciones. Este nuevo protocolo tendrá más en cuenta a los distritos del exterior de la M-30 y pretende tomar más medidas "para conseguir reducir antes los niveles de contaminación con el fin garantizar la salud pública, así como una mejor gestión de cada episodio con una aplicación más progresiva".



Así, para activar el protocolo ya no sólo será necesario que dos estaciones de la misma zona superen los 180 microgramos de dióxido de nitrógeno por metro cúbico (preaviso) o los 200 (aviso) durante 2 horas consecutivas, como recoge el texto inicial, aprobado en enero de 2016.



Con los cambios sugeridos, el protocolo también se pondrá en marcha cuando tres estaciones de cualquier zona superen los 180 microgramos (preaviso) o los 200 (aviso) durante 3 horas consecutivas.



Para calcular los porcentajes de vehículos sin etiqueta el Ayuntamiento de Madrid ha utilizado el estudio sobre el parque móvil circulante realizado en 2017 (el anterior era de 2013). En el mismo, se refleja que el 17,7% de los vehículos que circulan por la ciudad no tienen el distintivo ambiental de la DGT.



Estos distintivos creados en 2016 se conceden a los vehículos eléctricos, híbridos, a los de gasolina matriculados después de 2000 y los diésel matriculados después de 2006. Así quedaría el nuevo protocolo La propuesta municipal para el nuevo protocolo determinaría que las medidas de escenario 1 son limitación de velocidad a 70 km/h; recomendación del uso del transporte público y recomendaciones incorporadas en el protocolo de la Comunidad de Madrid, al igual que en el resto de escenarios.



En escenario 2 se incluye el prohibido estacionar en zona SER. Solo pueden aparcar los vehículos CERO y los ECO, y como novedad, la prohibición de circular a los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT en la almendra central (interior de la M-30). Esto supone un 13,41% de los desplazamientos que se hacen en la almendra central y un 4,3% de las emisiones del tráfico de la ciudad. El escenario 3 supondría prohibir estacionar en zona SER. Solo pueden los CERO y los ECO; la prohibición de circular a los vehículos sin distintivo ambiental se extiende a toda la ciudad. Supone una reducción del 17,7% de la circulación en toda la ciudad y del 33,2% de las emisiones del tráfico. En el protocolo en vigor se aplica la distinción se hace por matrículas par o impar pero solo en el interior de la M-30. Se sustituye el criterio de las matrículas por el de los vehículos más contaminantes; y el resto e medidas del protocolo actual. El escenario 4 coincide con el nivel de alerta marcado por la Unión Europea al que nunca se ha llegado en Madrid; la prohibición de circular a los vehículos sin etiqueta y etiquetas B y C (supone el 99,94% de los desplazamientos) y todas las medidas anteriores.