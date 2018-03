Más frío y viento que vecinos en el homenaje de Guadalajara a las víctimas del 11-M

Archivos relacionados Eulogio Paz en el acto por el 11M en Guadalajara. (Tamaño: 9,5 Mb.) Temas relacionados Antonio Román Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara Terrorismo Yihadismo Varias docenas de claveles rojos, música bajo una pequeña carpa y el testimonio de Paloma González, sobrina de José Gallardo, uno de los guadalajareños fallecidos hace 14 años en los atentados del 11M, han recordadoeste domingo a todas las víctimas y, de manera muy especial,a las 16 vinculadas con Guadalajara.



El homenaje se ha llevado a cabo en la Glorieta dedicada a ellas en la capital alcarreña. Autoridades políticas, militares y policiales, agentes sociales, familiares directos e indirectos de las víctimas del terrorismo islamista y algunos vecinos han asistido a acto, en una ventosa y encapotada mañana.



Intervención de Eulogio Paz

El presidente de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo, Eulogio Paz, ha querido hacer hincapié en como esa fecha permanece en la memoria colectiva.



El hijo de Eulogio Paz iba en el cuarto vagón del tren que estalló en El Pozo (Madrid), el tren que salió precisamente de Guadalajara --los otros tres salieron de Alcalá de Henares (Madrid)--, y Paz ha querido recordar a los muertos y también a los cerca de 2.000 heridos por ese atentado de 2004, una fecha recordada este domingo como el Día Europeo dedicado a las Victimas del Terrorismo.



Paz ha querido recordar también al guadalajareño Francisco Javier Torronteras, el GEO que fallecía días después de los atentados en la explosión del piso de Leganés (Madrid).



Ha defendido la necesidad de trabajar para que desaparezcan las desigualdades de manera que los terroristas no puedan justificar "jamás" sus atentados, aunque ha querido indicar que en este caso no sólo fueron razones económicas sino religiosas las que motivaron estos atentados.



Ha resaltado que catorce años después las secuelas de las víctimas todavía existen y, por ello, cree que es un deber de las diferentes administraciones el continuar con su apoyo a estas pero también cree que es deber de trasladar a los libros de texto lo que ocurrió en esa fecha, "un relato objetivo que conforme la memoria", ha incidido.



En su intervención, Paz ha aprovechado para volver a insistir en la necesidad de que el Gobierno de la nación instale un Centro Memorial en Madrid dedicado a las Víctimas del Terrorismo Yihadista como una "necesidad social".



Según Paz, hay un compromiso del Gobierno para hacer esta segunda sede --la primera está en Vitoria dedicado más a las víctimas de ETA-- que a su juicio estaría plenamente justificada en Madrid porque fue donde se registraron los atentados del 11M.



En su opinión, este centro es necesario no sólo para recordar a quienes perdieron la vida por este tipo de violencia sino para contribuir a hacer pedagogía y tratar de prevenir la erradicación de futuros terroristas o de quienes ya están en ese camino.



Palabras de Paloma González

Tras la interpretación por parte del cuarteto de orquesta Ciudad de Guadalajara del 'Ave María', Paloma González, sobrina de una de las víctimas, quien apenas tenía siete meses cuando ocurrieron los atentados, ha tenido unas entrañables palabras para su tío y para el resto de las víctimas tras indicar que "las nuevas generaciones nos encargaremos de que las víctimas no queden en el olvido".



Román, en nombre de Guadalajara

Por su parte, el alcalde de la capital, Antonio Román, en nombre de la sociedad de Guadalajara, y ante la presencia, entre otros, del subdelegado del Gobierno, Juan Pablo Sánchez, del delegado de la Junta, Alberto Rojo, del vicepresidente segundo de la Junta, José García Molina, y de familiares de las víctimas, ha querido hacer hincapié en como ese 11 de marzo uno de los trenes afectados partió de Guadalajara.



Román ha recordado a todos los fallecidos poniendo nombre a los vinculados con Guadalajara, nombres como David, Sara, Eduardo, Sergio, Begoña, José, Mohamed, Mario, María, y Anca, entre otros. A todos ellos puso nombre y apellidos, en su mayoría jóvenes.



Según Román, su memoria seguirá viva "siempre", tras insistir en que el "desgarro" de esos días sigue vivo pero también la "marea" de solidaridad que generó "aquel negro 11 de marzo de 2004". Además, ha querido condenar el terrorismo y ha reivindicado la necesidad de combatirlo "unidos, porque sólo desde la unidad es posible derrotarlo", ha dicho.



Para García Molina, es un "día para la reflexión"

En declaraciones posteriores a los medios, José García Molina se ha referido a esta fecha como un día para la reflexión por un acto que "conmovió a toda las sociedad española, que también tuvo un fuerte impacto en nuestra tierra".



Para Molina, "no cabe otra que el recuerdo" de unos hechos que "pueden seguir pasando", porque, tal y como ha señalado, todavía hay amenazas, y cree que por eso, "desde la responsabilidad y la competencia que tenemos en la Junta de Comunidades, hay que seguir trabajando para prevenir" que no se repitan estos hechos.



En este sentido, ha defendido la importancia de trabajar desde la educación y desde las instituciones para poner fin "a esta lacra que es el terrorismo".