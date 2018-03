“Masiva afluencia” de profesionales en el balance oficial de la Feria Apícola

Temas relacionados Economía Feria Apícola Miel Pastrana La XXXVII Feria Apícola Internacional de Pastrana será recordada, según sus responsables, "por la masiva afluencia de apicultores profesionales" que, a lo largo de estos cuatro días quisieron acercarse a la Villa Ducal para conocer de cerca las últimas novedades del sector en la capital mundial de la miel.



Pese a que el tiempo no acompañó, la carpa instalada en la Plaza de la Hora acogió a personas relacionadas con el sector, así como consumidores y curiosos, que pasearon por los expositores para ver todo lo que tenían que ofrecer.



Por su parte, el ciclo de conferencias técnicas volvió a llenar la Sala de las Caballerizas del Palacio Ducal. Allí se trataron temas tan importantes para el sector como el Programa Nacional Apícola, las alergias de los apicultores o las distintas amenazas para las abejas (nosema, varroa, vespa velutina, fitosanitarios…) Sin olvidar presentaciones relevantes como la nueva Asociación Española de Criadores de Abejas Reinas y una nueva tabla de control de colmenas. Para finalizar, una mesa redonda en la que estaban representadas todas las asociaciones de apicultores de la Península Ibérica analizó la situación actual de la apicultura.



Tampoco pudieron faltar actos que se han convertido ya en tradiciones de la Feria Apícola de Pastrana, como son el curso ‘Cómo iniciarse en la Apicultura’, la Exposición de FotoApicultura de Clalier o el Concurso Nacional de Catadores de Miel, que este año cumplía con su trigésima edición.



Balance profesional "inmejorable"

A la hora de hacer balance, el alcalde de Pastrana, Ignacio Ranera, afirmaba que “la Feria de Pastrana sigue siendo el punto de encuentro del sector. Es posiblemente la Feria a la que más profesionales han acudido, si bien es verdad que el mal tiempo ha hecho que no venga tanto público en general”. No obstante, el primer edil afirma que “una cosa compensa a la otra”. “Feria Apícola sigue siendo el punto de encuentro y Pastrana ese entorno que la acompaña de forma espectacular. Los restaurantes, los bares, la hostería, los museos…; es una conjunción perfecta”.



Por su parte el director de la Feria Apícola, José Luis Herguedas, explicó que “ha sido una Feria muy positiva. La afluencia del sector profesional ha sido masiva, y pese a que ha venido menos público en general por el mal tiempo, el balance es más que positivo”. “Desde el punto de vista del sector de producción profesional, ha sido una feria espectacular, la mejor en muchos años”, sentenció.