Mejor borrachos que muertos viendo pasar el tiempo

A Rubén y Elena, por intentarlo.

Esperabas haberte encontrado con un poeta subido por las paredes. Estabas dispuesto a perdonarle sus faltas de ortografía y sus errores de sintaxis. Querías estar ante un ejemplo de cultura en primera persona y disfrutarlo. La pared no es tuya ni tú pusiste la pintura del grafiti... pero él tampoco escribió nada original, nada que no pueda encontrarse tecleando en Google. Aun así, le perdonas la copia porque ante la juventud solo queda admirarse y envidiarla.



Siguiendo el camino, atraviesas tus propios recuerdos, ahora que ese pasadizo de "diseño" lo acaban de repintar de blanco para tapar lo que fueron dejando los guarros con firma y la desidia de muchos años. Antes de la primavera ya vuelven a florecer firmas en las paredes. Extraña forma urbana de literatura.



Tras los pasos, los libros.



En la Biblioteca nadie se esconde entre los anaqueles, cementerio de autores, nichos de papel que algún día serán cenizas.



En el patio, a cubierto del frío, dos novios se arrullan.



No hay nadie más entre tú y los estantes dedicados a la poesía. Cuánto esfuerzo inútil por revelar lo que no tiene nombre, ni aun nombrándolo.



En esta casa que llaman de Dávalos la poesía yace, recostada en vasares escalenos, como una playa triste en pleamar, con sus bañistas varados, ahítos de esperas sin nadie que los lea. Recuperas alguno y lo vuelves a dejar, sorprendido de tu incapacidad de compartir la nada con nadie. Hasta que llegas a él.



Énivrez vous! es su grito callado.



Traduces a tu modo y para ti, cambiando lo necesario para que sea a ti a quien le hable:



"Hace falta estar siempre embriagado. Ahí está todo: es la única cuestión. Para no sentir la terrible carga del Tiempo que te quiebra los hombros y te curva hacia la tierra, tienes que embriagarte sin tregua.



¿Pero de qué? De vino, de poesía o de virtud, como te plazca. Pero embriágate".



Para entender a Baudelaire y su grito contra el paso del tiempo hay que ir en peregrinación a Namur, esperar un rato ante la fachada jesuítica de Saint Loup y aguardar algunos minutos más, por si su fantasma sale a tu encuentro. Cosas más raras se han visto entre escritores.



Aunque no veas espíritus, puede que en esa calle estrecha, donde la imponente mole de piedra se alza vertical hasta casi asfixiarte el alma, entiendas que fue allí donde se le acabó el tiempo a ese hombre que aún te grita para que te emborraches de vida. Le acompañaba su amigo belga, el pornógrafo Rops, al que los valones le han dedicado un precioso museo muy apropiado para espantar a las inquisidoras puritanas, tan insoportables hoy como entonces. Al salir de Saint Loup, el poeta se desplomó escalones abajo, apopléjico, sifilítico, terminal. Pocos meses después, moría.



En realidad, ya había empezado a morir antes, escaso de dinero, falto de aliento y de alientos, incapaz de dejar de ser él para ganarse unos francos de conferencia en conferencia sin espantar a los siempre escasos auditorios.



Aún vive, ebrio, agazapado en una estantería:



"Y si alguna vez, en las escalinatas de un palacio, sobre la hierba verde de un foso, en la triste soledad de tu cuarto, te despiertas, con la ebriedad disminuida o ausente, pregúntale al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj, a todo lo que escapa, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla, pregúntale qué hora es; y el viento, la ola, la estrella, el pájaro, el reloj, te responderán: "¡Es la hora de embriagarse!" Para no ser esclavos y mártires del Tiempo, embriágate, embriágate sin cesar. De vino, de poesía o de virtud; como te plazca".



A nuestro existir, sí, le sobran frases de otros y le falta vida propia. Y aun así, nunca están de más los buenos consejos si sabes elegir quien te los dé.



Un náufrago mecido por el tiempo, el mismo que ciñe los cuerpos de invisibles sudarios hacia el abismo, caricias insensibles, certezas póstumas. Él. Tú. Yo.



Y mientras llega el momento, bebamos.



Livres. Libres. Ivres.