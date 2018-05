Mensaje radical de Lorenzo Robisco: “Las listas de espera de Page, matan”

Archivos relacionados Lorenzo Robisco, sobre las listas de espera. (Tamaño: 428,5 kb.) Temas relacionados Lorenzo Robisco PP Junta de Comunidades Hospital de Guadalajara Listas de espera Sanidad El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Lorenzo Robisco, ha advertido este miércoles de que las listas de espera del Gobierno de Emiliano García-Page "matan" porque, según ha dicho, se "olvida" de los enfermos, las familias y los profesionales sanitarios.



En rueda de prensa, Robisco ha reconocido que la sanidad "no se arregla en dos días", pero, según ha argumentado, "no se puede estar tres años mirando hacia otro lado". A su juicio, el presidente regional debería estar dando la cara en las Cortes y en cada uno de los hospitales de la región y no crear "anuncios, promesas y mentiras".



Ante esta situación, el PP ha pedido una ley de tiempos máximos de listas de espera, que se ponga en marcha la carrera profesional sanitaria y solucionar los problemas que existen con el transporte sanitario en algunas provincias, entre otras cuestiones.



Robisco, haciéndose eco del informe de derivaciones a la sanidad privada, ha denunciado que durante el primer trimestre de 2018 aumentaron un 65 por ciento las derivaciones en procedimientos quirúrgicos a empresas privadas. "Lo que más alarma genera" --ha señalado-- es que también crecen las listas de espera en intervenciones quirúrgicas en el ámbito público.



Igualmente, ha afirmado que han crecido un 18 por ciento las derivaciones a la sanidad privada para pruebas diagnósticas respecto al trimestre anterior.



Dicho esto, ha lamentado que ni PSOE ni Podemos pongan "freno" a las listas de espera "desbocadas" que vive la sanidad pública regional, "muchas de ellas maquilladas porque las meten en los cajones", ha sentenciado.



Al PP le gustaría "poder hablar" de todos estos temas en el pleno que se celebrará este jueves en las Cortes, pero sin embargo, ha señalado, "no vamos a poder" porque el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, "se va a Sevilla a dar una charla al hospital privado del que proviene".