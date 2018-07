Menudeo de sucesos, en la Concordia y más allá

El parque más emblemático de Guadalajara, que se llama de la Concordia, se está convirtiendo en una nota discordante dentro de la ciudad, sobre todo al caer del sol y por culpa de la reunión de ciertos grupos y de ciertas personas. Nada que no sepan las autoridades, pero algo que es bueno recordar mientras no le pongan remedio.



Entre tanto, el calor y el afán por delinquir aunque sea a pequeña escala (¡no todo van a ser fraudes financieros en España¡) trazan su particular periplo por la pequeña crónica de sucesos de Guadalajara en este verano. Por lo menudo e incluso con menudeo. Veamos...



La madrugada del martes, la Policía Local es avisada de que un hombre ha entrado en una vivienda de la calle Calnuevas rompiendo los cristales de una ventana. Fue detenido en el interior con cortes en los brazos y trasladado a un Centro de Salud. Se trata de JJ.M.S. de 21 años y vecino de Guadalajara. Fue puesto a disposición de la Policía Nacional como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas.



El miércoles, un coche patrulla escuchó una voz de alarma en la calle Virgen de la Soledad por el robo de un bolso por parte de un hombre. Tras perseguirle, se le dio finalmente alcance y se formuló denuncia judicial contra el mismo.



Por otro lado, la Policía Local intevino en el Parque de la Concordia varias dosis de hachís a un ciudadano marroquí. También se intervinieron otras dosis al conductor de un vehículo que estaba parado en situación sospechosa en las inmediaciones de la calle Mayor.



Y para acabar, un pequeño susto en el túnel de Aguas Vivas a las nueve de la noche de este mismo domingo. La caída de unas lamas del techo obligó a la interrupción del tráfico durante un buen rato, con nutrida presencia policial y de los bomberos.Todo muy escandaloso, pero la cosa no pasó a mayores, pues no hubo daños para las personas.



Así estamos. Así se lo contamos.