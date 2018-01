Mira el vídeo del gol que todos comentan: lo ha marcado un portero de Marchamalo... desde 70 metros!

Noticias relacionadas El marchamalero Juan Carlos Martín seguirá siendo un portero de Primera Temas relacionados Deportes Fútbol Marchamalo Desde el sábado no ha parado de recibir felicitaciones Juan Carlos, el portero del CD Lugo, nacido en Marchamalo y que el pasado sábado no aspiraba más que a tener un buen resultado con su equipo y a celebrar su 30 cumpleaños, el 20 de enero. Pero tras el zapatazo y el tremendo gol desde las estribaciones de su área, ya no nada fue lo que se esperaba.



Como se puede comprobar más abajo, la ejecución es perfecta, aunque el reconozca que no aspiraba a tanto.



Todo empezó con un balón suelto, que rodaba por su campo y que convenía despejar. El guardameta del Sporting de Gijón lo vio de otra manera, progresivamente y de manera imparable.



con inusual sinceridad, Juan Carlos reconoció que "no tenía intención de tirar a portería". "No sabía cómo celebrarlo porque la verdad es que iba a poner el balón al área. ¡Ha sido un churro!", admitió ante los periodistas.



El resultado, eso sí, fue espléndido: