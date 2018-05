“Misión imposible” era esto: no hay forma de abrir el nuevo parking del Hospital

El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha solicitado este miércoles al Gobierno regional que dé una solución al escrito emitido por el Ministerio de Fomento en el sostiene que la entrada en servicio del aparcamiento del hospital de la ciudad "es incompatible con la explotación de la N-320".



En ese escrito, desde el Estado se señala que "se deben estudiar las soluciones pertinentes para los accesos a la nueva instalación y someterlos a la aprobación del Ministerio de Fomento".



El oficio, que salió de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento con fecha 2 de abril, ha sido recibido en el Ayuntamiento de Guadalajara que, a su vez, lo ha remitido a la Consejería de Sanidad, al ser esta la administración de quien depende el hospital de Guadalajara y quien debe adoptar una solución ante la circunstancia que se plantea, según ha informado el Ayuntamiento guadalajareño en nota de prensa. "No he oído ninguna declaración pública por parte de los responsables del gobierno regional sobre esta cuestión", ha señalado el alcalde.



Román ha señalado que las simulaciones realizadas en la zona indican que la apertura del aparcamiento conllevará un incremento del tráfico de un 30 por ciento y generará "importantes retenciones de tráfico" entre las 7.30 y las 9.30 horas y de 13.15 a 14.30 horas. Estas afectarían tanto a la N-320 como a la A-2.



Según el Consistorio, en el oficio del Ministerio de Fomento se dice textualmente que "el actual acceso al hospital por la N-320 no puede utilizarse para otros fines distintos de los actuales, ni incrementar sustancialmente su tráfico ni afectar negativamente a la seguridad viaria o a la adecuada explotación de la carretera".



El alcalde ha manifestado que espera cuanto antes una solución por parte de la Consejería de Sanidad ante una situación que ha calificado como "altamente preocupante".



Licencia de apertura del parking

Por otro lado, en relación a las manifestaciones realizadas por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, sobre la apertura del aparcamiento del centro sanitario, Román ha señalado que la concesión de la licencia de apertura depende de que se presente correctamente toda la documentación necesaria.



El primer edil ha insistido en la intención "deliberada" de la Junta de retrasar la apertura y ha sostenido que si no se concede la licencia "es por una cuestión estrictamente técnica y no política, como tratan de argumentar los responsables regionales".



"Lo único que hay detrás del retraso de la apertura del aparcamiento del hospital es la incapacidad de gestión de la Administración autonómica, que no presenta la documentación adecuada", ha concluido el alcalde.