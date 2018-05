Moderdonia se hace carne y habita en Guadalajara

Temas relacionados Guadalajara (Provincia) Villanueva de la Torre El próximo 15 de mayo, un año después de que Valdelagua --pedanía de Budia-- se desbordara de público para presenciar la grabación del programa de la Cadena Ser 'La vida Moderna' (verl el vídeo, más abajo) se anuncia una nuevo acto reivindicativo y puede que masivo en Villanueva de la Torre, elegida como escenario del aniversario de lo que allí ocurrió: el nacimiento de una nación imaginaria, Moderdonia. Bajo su bandera se mueven a miles de 'millennials', comandados por los cómicos David Broncano, Juan Ignacio Delgado --Ignatius Farray-- y Héctor de Miguel --Quequé--.



El programa tendrá lugar el 15 de mayo en el recinto ferial de Villanueva de la Torre, aprovechando que es festivo en Madrid y Azuqueca de Henares, San Isidro.



Pese a que es la cuarta temporada de emisión del formato, fue el año pasado a raíz de su emisión casi diaria --de lunes a jueves-- cuando el auge de esta nueva corriente cobró más protagonismo, siempre titubeando en la cuerda floja de los límites del humor.



El propio Broncano, autoproclamado dictador de Moderdonia, ha explicado a Europa Press para LA CRÓNICA que el balance general tras un año de la creación de este estado imaginario es "de estupefacción".



"La intensidad con que la gente ha seguido a Moderdonia nos ha fascinado. Surgió como una chorrada pura hace un año camino a la grabación de Guadalajara. Fue una broma, pero siempre dentro del 'sudapollismo' que defiende Quequé. Esta muy bien, pero nos da igual", ha señalado.



En cuanto a los retos de futuro y lo que está por venir en el segundo año de existencia de Moderdonia, siguen sin descartar erigirse como una candidatura para las próximas elecciones al Parlamento Europeo del próximo año.



"En un año puede que Moderdonia se disuelva y hayamos quemado todas las banderas o que seamos una fuerza política en la Unión Europea. Hay un 50% de posibilidades para cada una. Todo puede pasar", argumenta Broncano, añadiendo que el día después de la celebración en Villanueva de la Torre "todo puede pasar". "Nos gusta jugar con esto. Es como tirar una moneda. En el fondo no nos gusta tener implicación".



Sobre la hipotética candidatura, el cómico oriundo de Santiago de Compostela y criado en Orcera (Jaén) no lo descarta. "Sería muy gracioso y a su vez habría que ver cómo utilizarlo. Un grito sordo de Ignatius en pleno Parlamento Europeo sería muy jugoso como comedia. Es la típica cosa que como idea está bien, pero luego hay que mover muchos papeles. En cuanto la broma conlleve burocracia, será difícil, especialmente para Quequé, al que todo le da mucha pereza".



La Vida Moderna nació como un programa semanal y desde su tercera temporada se emite cuatro días por semana. Es el podcast de radio más descargado de España y acumula millones de visualizaciones en Youtube. Sobre si habrá una quinta temporada, Broncano se muestra confiado. "Yo creo que sí".



LO MEJOR DE IGNATIUS Y DE QUEQUÉ... Y LO PEOR

Sobre las otras dos partes de esta ecuación, Broncano ha dejado claro qué es lo mejor de ellos. Y es que, en su opinión, son dos de los mejores cómicos que nunca ha visto. "Lo mejor de Ignatius ya se ve cada día. Y lo mejor de Quequé es que no se puede tener más clase y más gusto por la comedia".



Y aunque le cuesta más encontrar lo peor de cada uno, finalmente se decanta: "Lo peor de Ignatius es que cuando comes, mira tu plato con hambre, y eso incomoda mucho. Lo peor de Quequé es que para sacarle de la finca hay que echar ácido en su casa. Es un señor mayor al que le cuesta levantarse".



POR LA PAZ ENTRE CASTILLA-LA MANCHA Y MURCIA EN LA GUERRA DEL AGUA

Moderdonia nació en Guadalajara, no muy lejos de los pantanos de cabecera del Tajo que sirven de punto de partida para el trasvase de agua hacia el Segura, en territorio murciano, casualmente una región que Broncano ha asemejado en muchas ocasiones al "espíritu" de su nación imaginaria.



Sobre la guerra del agua entre ambas regiones a cuenta de los trasvases, Broncano dice no conocerla al detalle, pero entre risas se presta a mediar para solucionar el conflicto.

"Guadalajara y Murcia son provincias predilectas para Moderdonia. Estudiaremos el caso. Igual tenemos que hacer un comunicado dentro de poco", ha bromeado.



Tras el aniversario en Villanueva de la Torre, el show con el que los tres cómicos giran por toda España llegará de nuevo a Castilla-La Mancha con tres nuevas paradas --Teatro Buero Vallejo, Guadalajara, 8 de junio; y Palacio de Congresos, Albacete, 9 de junio y 9 de julio--.



"El show está basado en el espíritu del programa pero no es como el programa. Es comedia pura. Interacción con el público, monólogos, se canta, se baila... todo un espectáculo de variedades. Más largo y más intenso. Una versión 'pro' de 'La Vida Moderna", ha detallado.



El auge del fenómeno todavía no tiene horizonte y sigue al alza. En todo caso, la evolución ha sido "progresiva", lo que ha permitido a sus conductores "asimilarlo todo mejor".

"Estamos muy pendientes los tres e intentamos no fliparnos mucho. Nos decimos que no es para tanto... Dentro de eso, lo llevamos bien".



LA "CORRECCIÓN POLÍTICA" COMO "PASO ATRÁS"

El 'target' tipo de su audiencia pasa por la llamada generación 'millennial', una camada que convive con el "riesgo" de acabar con todos los logros sociales conseguidos en España en los últimos años, según Broncano.



"Somos una generación con una responsabilidad. Si nos descuidamos, podríamos dar un paso atrás. El exceso de corrección política y de puritanismo puede hacer que todo lo que hemos avanzado en muchos campos, sin darnos cuenta, se pierda", ha avisado.



Por último, Broncano se ha enfrentado a la pregunta que él mismo siempre hace a sus invitados en el programa 'La Resistencia' (Cero) al respecto de su situación financiera.

"La verdad es que manejo dinero. No lo voy a decir aquí... Si tú fueses un cargo





El decálogo de Moderdonia 1. Autocracia

La forma de gobierno de Moderdonia está detentada por David Broncano, que ejerce como única figura de poder.

2. Clasismo

Moderdonia es clasista. "En una sociedad como Dios manda tiene que haber ricos", señaló Quequé. Y se puede fumar. Bueno, realmente no, porque Broncano no quiere y es él el que maneja el cotarro pero Quequé lo intentó y se trajo un puro.

3. Politeísmo

En la religión se permite el culto a varios dioses. Ignatius es el líder espiritual, por lo que la religión dominante es el chamanismo, creada por su alter ego Mr Chaman y que cuenta con "Shiva, la destructora", como diosa de la 'commedia'.

4. Poligamia

En Moderdonia está prohibida la monogamia.

5. Homosexualidad.

También está prohibida la heterosexualidad.

6. Antiguonia: la némesis

Odio eterno a estos opresores.

7. Pollito de Troya, el Don Pelayo moderno

Defiende a Moderdonia del Godo.