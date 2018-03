Murcia pide explicaciones por los 400 millones que han pagado desde que está el trasvase

Temas relacionados Agua Medio Ambiente Trasvase Tajo-Segura PP PSOE García-Page El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar, ha recordado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page que "el agua del trasvase no se regala sino que se paga y muy bien, y debería explicar a qué ha destinado los más de 400 millones pagados por los regantes por el agua del Tajo en estos 39 años y que deberían haber sido destinados a infraestructuras hídricas".



Respecto a las palabras del presidente de Castilla-La Mancha sobre el 39 aniversario del trasvase, el titular de Agua de Murcia ha respondido que son "sumamente insolidarias y no sabemos si responden a una versión personal o es una postura que respalda todo el Partido Socialista, algo que nos gustaría que aclararan".



"Demuestra un particular sentido de la democracia al opinar que una obra que es solidaria, crea empleo y reparte riqueza, no puede nacer en democracia".



Según Jódar, "el PSOE debe explicar su postura porque necesitamos al principal partido de la oposición para rubricar el Pacto Nacional del Agua, que ponga una solución definitiva a los problemas del agua para los próximos 100 años, como reclama nuestro presidente Fernando López Miras".



"Nosotros no pedimos el agua de nadie, sino el que le sobra, una vez satisfechas las necesidades de la cuenca cedente. No tiene sentido que se tiren miles de hectómetros al mar, mientras que el Levante español sigue padeciendo un déficit estructural que condiciona un sector potente, competitivo y generador de mucho empleo como es el agroalimentario", ha añadido.



Respecto al 39 aniversario del trasvase Tajo-Segura, ha añadido que "se trata de una infraestructura imprescindible para comprender la vertebración y la solidaridad de todo un país como es España".



En estos años, se ha convertido en un elemento capital para el mantenimiento de cientos de miles de puestos de trabajo ligados al sector agrícola de forma directa e indirecta, sin olvidar que el agua que nos llega también se destina al abastecimiento de una población de tres millones de personas".



"Se trata de una obra necesaria para la producción de alimentos de calidad para España y Europa, y supone una ayuda muy importante para equilibrar la Balanza de Pagos del Estado español por medio de las exportaciones de productos hortofrutícolas que se consiguen con las aguas del Trasvase", ha defendido.



Jódar consideró que el acueducto es un ejemplo de "perfecto funcionamiento, máxime ligado a la Ley del Mémorandum que regula cuando se puede trasvasar y cuando no, cómo ha sucedido en los últimos meses".



Afortunadamente, ha recordado según su criterio, "la situación de trasvase 0 está muy próxima a acabar puesto que en la cabecera ya se almacena agua por encima del umbral delimitado por ley y, el próximo martes, una comisión técnica deberá decidir sobre el desembalse hasta el Levante, casi un año después del último".