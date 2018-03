Netflix rueda una de sus series en Brihuega, Sacedón y Guadalajara

Noticias relacionadas Si la Junta no se mueve para salvar las naves del Fuerte de San Francisco, lo hará el Ayuntamiento El Monasterio de Monsalud estará cerrado al público tres días este mes para hacer fiestas privadas Temas relacionados Cine Guadalajara Brihuega Sacedón La empresa estadounidense de entretenimiento Netfix, a través de su plataforma española, ha viajado recientemente a las localidades de Sacedón, Brihuega y Guadalajara para rodar la serie 'Las Chicas del cable'. Estas localidades se han convertido en decorado de los primeros capítulos de la tercera temporada.



La serie, la primera original de Netflix producida en España, está protagonizada por Blanca Suárez, Maggie Civantos, Ana Fernández y Nadia de Santiago. Narra el giro que da la vida de cuatro jóvenes mujeres cuando empiezan a trabajar en una empresa de telecomunicaciones en los años veinte, y como éstas se sienten atadas de diferentes formas a su familia, a su pareja o a sus recuerdos.



En esta entrega, estos tres municipios de Guadalajara se enmarcarán, según ha adelantado la propia productora, en los primeros episodios del serial en su tercera temporada.



¿Qué aparecera?

Así, el monasterio cisterciense de Santa María de Monsalud de Córcoles, en Sacedón; la iglesia de Santa María de la Peña de Brihuega yel Fuerte de San Francisco de Guadalajara han servido al director de la serie, Ramón Campos, durante el mes de marzo como telón de fondo.



Sin fecha de emisión determinada, la productora no ha descartado en próximos capítulos, o con otra serie de producción, volver a rodar en Castilla-La Mancha.



Según destaca el Ejecutivo autonómico, el "patrimonio que atesora la región", así como la "hospitalidad y facilidades" prestadas por la Administración regional durante el rodaje han sido "los motivos esgrimidos al respecto por los responsables de la afamada producción".



Para la Consejería de Educación, Cultura y Deportes este rodaje es el resultado de la apuesta que el Gobierno de Castilla-La Mancha está haciendo por atraer el cine a la región, una acción estratégica que persigue no solo contribuir a fomentar la cultura, sino también a impulsar el turismo a través de la promoción que indirectamente ejerce la pantalla.