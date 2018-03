Ni Podemos ni el PP consiguen que el PSOE deje gratis el parking del Hospital de Guadalajara

Temas relacionados Guadalajara Hospital de Guadalajara Las Cortes de Castilla-La Mancha han celebrado este jueves un debate general sobre la gratuidad de los aparcamientos de los hospitales de la región durante el que ninguna de las tres propuestas de resolución presentadas por los grupos de Podemos, PSOE y PP han encontrado apoyo por parte del resto de parlamentarios.



Así, Podemos pedía que el Parlamento instara al Gobierno regional a adoptar medidas para que los aparcamientos fueran gratuitos y para que asumieran la gestión directa desde la Administración regional, promoviendo la cooperación entre administraciones. Esta propuesta sólo ha recibido el apoyo de los dos diputados de la formación morada, el rechazo de los 15 socialistas y la abstención de los 16 del PP.



El PSOE, por su parte, sólo ha tenido sus propios votos a favor, y la suma de fuerzas entre Podemos y PP ha echado abajo su intención de que el Ayuntamiento de Guadalajara asumiera los costes derivados del aparcamiento de esa localidad.



Por último, el PP ha visto cómo PSOE y Podemos no daban luz verde a su resolución, que abogaba por que la Junta garantizara la gestión de aparcamientos de todos los hospitales y asumiera el gasto del de Guadalajara.



FERNÁNDEZ SANZ: "EL SESCAM NO QUIERE HACER NEGOCIO"

El consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha afeado al PP la "sensibilidad" que ahora muestran con el acceso al hospital de Guadalajara cuando, por ejemplo, "ir en autobús sí que cuesta dinero".



También ha recordado que, para aquellos pacientes que aparquen en la calle, el Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por los 'populares', está sometido a zona azul, por lo que se ha preguntado "por qué ellos sí que tienen que pagar" y no quienes vayan a ocupar plaza de parking.



Ha rechazado que el Sescam tenga intención "recaudatoria" con el precio del parking, al tiempo que ha recordado que el proyecto del hospital de Toledo que defendía el PP pretendía hacer pagar por el aparcamiento "incluso en el que era de superficie".



Dirigiéndose a Podemos, quien abanderaba la propuesta de resolución, le ha recordado que los hospitales de Madrid también cobran, siendo una ciudad donde gobierna su formación.



"El parking tendrá tarifas bajas, 0,53 a la hora, frente a 0,55 que vale la zona azul. El Sescam no hace negocio y sólo cubre gastos de mantenimiento. No hagan demagogia con esta cuestión", ha insistido.



PODEMOS HABLA DE "GRAN DECEPCIÓN" EN EL HOSPITAL DE GUADALAJARA

Sobre este tema, el diputado del Grupo Podemos, David Llorente, ha centrado el debate en el aparcamiento del Hospital Universitario de Guadalajara, incidiendo en la "gran decepción" que ha supuesto el que este parking no tenga carácter gratuito.



Llorente se ha quejado de que el Ejecutivo autonómico tomase esa decisión "a pesar de que ha habido una gran movilización para que el aparcamiento fuera público y gratuito".



En este sentido, ha recordado que se recogieron "más de 15.000 firmas de vecinos de toda la provincia" para pedir que esta infraestructura fuera gratuita. "Son muchas firmas para Guadalajara", ha señalado, reprobando que la Junta "haya tirado a la basura las mociones municipales aprobadas y las miles de firmas recogidas".



SIN ENMIENDAS EN LOS PRESUPUESTOS

A continuación, el diputado del Grupo Socialista Rafael Esteban ha destacado que ni PP ni Podemos presentaron alguna enmienda a los presupuestos para hacer público este aparcamiento. "O no se acordaron en su momento o se abrazan de manera evidente a la demagogia", ha dicho.



Esteban ha defendido que la Junta tiene "muy claro" qué es lo que quiere para la sanidad pública y que ha "priorizado inversiones en la sanidad pública en lugar de aparcamientos".

Asimismo, ha afirmado que estacionar el coche en esta infraestructura cuesta "tres veces menos que cualquiera de los parking públicos" de Guadalajara y "menos que la zona azul".



El diputado también ha espetado a la diputada 'popular' Ana Guarinos que "podía haber votado que sí cuando Ahora Guadalajara propuso una moción para la gratuidad del aparcamiento" en el pleno del Ayuntamiento de la ciudad.



Por todo ello, ha pedido al PP y a Podemos que "sean coherentes" y ha apostado por un servicio en el que se vele "por la salud, los servicios, los profesionales y el equipamiento".



Asimismo, ha reiterado que el hecho de que este aparcamiento sea de pago hará que este se convierta en un servicio "que discrimina por renta y condiciona fuertemente el acceso a la sanidad pública. "La gente tendrá que pagar para acceder al hospital", ha apostillado.



El diputado de Podemos ha manifestado que el parking "es una obra pagada con dinero público" y ha remarcado que lo que se pretende es "una privatización y un repago", repitiendo que la postura de su grupo parlamentario es la de "avanzar en la recuperación de servicios privatizados y externalizados" para que estos "sean públicos y gratuitos y no privados y de pago".



TRES ENMIENDAS DEL PP

Posteriormente, Ana Guarinos ha asegurado que los 'populares' sí presentaron enmiendas a los presupuestos para que el parking del hospital de Guadalajara fuera gratuito, una en el año 2016 y dos años en el 2017, recordando que PSOE y Podemos "no tuvieron el valor ni de debatirlas en ninguna de las tres ocasiones".



Guarinos ha mostrado "sorpresa e incredulidad" por las palabras de Llorente y Esteban, pues ha añadido que "no es creíble que quien reclame la gratuidad de los aparcamientos sea responsable de que este sea el primero y único de pago en la región". Del mismo modo, ha preguntado si ambos están de acuerdo con que "en el resto de provincias no tengan que pagar".



La diputada se ha dirigido al diputado de Podemos afirmando que "forma parte del Gobierno que va a penalizar a todos los guadalajareños" y ha insistido en que "si en Castilla-La Mancha va a haber un parking de pago en un hospital público es gracias a un gobierno entre el PSOE y Podemos".



La 'popular' ha criticado que el Gobierno regional tenga que "privatizar y obligar a pagar a los enfermos cuando van al hospital" a pesar de tener "1.012 millones más".