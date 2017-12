Ni un kilómetro nuevo de carreteras del Estado en Guadalajara desde al menos 2012

Temas relacionados Guadalajara (Provincia) El PSOE ha denunciado que desde 2012 no se ha construido ni un solo metro de nuevas carreteras en veinte provincias del país, un "vacío de inversión" que afecta a comunidades como Madrid, País Vasco, Canarias, Islas Baleares y Navarra.



Así consta en la respuesta que el Ministerio de Fomento ha ofrecido al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, quien critica la "raquítica" inversión del Gobierno y la contrasta con la realizada en la primera Legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero cuando, según sus datos, se construyeron 1.400 kilómetros de nuevas vías.



El Ejecutivo desglosa por provincias la puesta en marcha de 976 nuevos kilómetros de la Red de Carreteras del Estado en este periodo. No obstante, el diputado socialista acusa al PP de "falsear algunos datos", pues señala que 171 kilómetros no son nuevos, sino terceros carriles y mejora de capacidad.



Fomento especifica que 675 kilómetros corresponden a nuevos tramos de autovías y 130 kilómetros, a carreteras de nuevo trazado.



Asimismo, en declaraciones a Europa Press, Heredia asegura que "buena parte de los 194,7 nuevos kilómetros anotados en 2012 estaban prácticamente finalizados al terminar la Legislatura anterior".



También sostiene que la lista incluye "trampas", como anotar en 2013 un tramo de 1,9 kilómetros de la M-23, el acceso sur al aeropuerto de Málaga, y apuntar al siguiente la misma longitud en sentido contrario, cuando una autovía no se considera terminada sin que la calzada esté completa en ambos sentidos".



LAS PROVINCIAS 'OLVIDADAS'

Según esta respuesta parlamentaria, las provincias 'olvidadas' en las nuevas inversiones son Almería, Huelva, Ávila, Palencia, Salamanca, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Ourense, Pontevedra, Teruel, Cáceres, y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de las ya mencionadas Madrid, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Santa Cruz, Las Palmas, Baleares y Navarra.



Asimismo, el diputado recalca que en otras siete provincias se han ejecutado menos de quice kilómetros de nueva carretera. De igual forma, señala que en Barcelona o Badajoz se han construido sólo dos kilómetros en seis años, en Córdoba cuatro kilómetros, en Cádiz cinco, en Málaga once, en Alicante doce y y en A Coruña, catorce kilómetros.



AUMENTO DE LA SINIESTRALIDAD

El PSOE considera que esta "raquítica" inversión "es uno de los factores que puede explicar el aumento de la siniestralidad en los últimos años", y reclama al Ejecutivo que explique a qué se debe el descenso del gasto en nuevas infraestructuras.



Asimismo, también demanda a Fomento que aclare plazos, fechas y cantidades para el anunciado Plan Extraordinario de Carreteras, con el que prevé construir 2.000 kilómetros de vías hasta 2021 en colaboración con el capital privado.



El diputado socialista apunta que la construcción de un kilómetro de autovía tiene en España un coste medio de 6,2 millones de euros, y cada uno de esos millones, según distintos estudios, genera más de una decena de empleos, por lo que ha destacado la importancia de construir nuevas infraestructuras de este tipo, pues además mejora las comunicaciones y permite incrementar la seguridad de las carreteras.