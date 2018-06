Ningún pueblo, por pequeño que sea, estará sin Internet si se cumple el nuevo objetivo de Page

Temas relacionados Castilla-La Mancha García-Page Junta de Comunidades Internet El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que "uno de los grandes retos" de la próxima legislatura será conseguir que todas las poblaciones de la región "tengan garantizado el acceso a Internet", afirmando que la igualdad ante las telecomunicaciones y el acceso a la tecnología "es un derecho ciudadano".



Durante su intervención este miércoles en un acto en Alcázar de San Juan, el presidente regional ha criticado que España "nunca ha hecho bien sus deberes" con los operadores de telecomunicaciones, pues no se ha obligado a extender la comunicación al cien por cien de la población, apuntando que ahora deben ser las comunidades autónomas las que vayan "poniendo las antenas".



En este sentido, ha recordado que cuando comenzó la legislatura sólo había cuatro polígonos industriales con fibra óptica, pero en este tiempo ya se ha conseguido la conexión en otros 83 polígonos "y antes de que acabe esta legislatura habrá otros 56 polígonos más conectados".



De esta forma, ha señalado, se conseguirá alcanzar "la igualdad de oportunidades" en el acceso a las comunicaciones, que es además "un derecho y una oportunidad para nuestra expansión industrial".



Por su parte, la consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha aseverado que el Gobierno regional "ha desplegado tres veces más antenas de 3G y 4G en esta legislatura que durante toda la pasada", del mismo modo que ha afirmado que actualmente "en Castilla-La Mancha hay más antenas de 4G que afectan a zonas residenciales que las que se dejaron implantadas por el anterior Gobierno de 3G".



En este sentido, García Élez ha dicho que esto supone "un crecimiento exponencial unido al desarrollo de la provincia y de la región", del mismo modo que mostrado la intención de continuar con ese crecimiento "para que esa conectividad sea una realidad".



La consejera de Fomento ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no se conforma en materia de telecomunicaciones porque "siempre hay algo que hacer y algún sitio que falta por llegar, de ahí el gran esfuerzo por llegar a las zonas rurales donde las operadoras no siempre lo consideran rentable".



En este sentido, García Élez ha dicho que "para el Gobierno no entra ese término de rentabilidad, porque cuando hablamos de él es para dar igualdad a los ciudadanos, como lo es llevando la conectividad y otras coberturas a los medios rurales que fueron olvidados durante la legislatura pasada".