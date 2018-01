No habrá “macrogranja” de cerdos en Cincovillas

Noticias relacionadas En Cincovillas les falta Brigitte Bardot Contra los cerdos en Cincovillas, empieza el plazo para las alegaciones en el Ayuntamiento Más manifestantes que vecinos en la protesta de Cincovillas por la amenaza de una granja de cerdos Menos de 30 vecinos se enfrentan a más de 3.000 cerdos... con un posible asunto de familia de fondo Temas relacionados Economía Medio Ambiente Guadalajara (Provincia) Junta de Comunidades

La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, mediante una resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que ha denegado la solicitud de autorización ambiental integrada para una explotación porcina en el término municipal de Cincovillas cuyo titular es Daniel Barahona Martín.



Según publica este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), la Viceconsejería considera que "no es viable desde el punto de vista ambiental el proyecto planteado".



Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación.



A finales de noviembre, la propia Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural había emitido una resolución, que los lectores de LA CRÓNICA DE GUADALAJARA ya pudieron conocer en su integridad en el fichero adjunto, que consideraba “no viable desde el punto de vista ambiental” la construcción de una macrogranja para más de 3.000 cerdos en la localidad de Cincovillas.



La resolución, publicada también en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), reconoce que produciría “una afección más que probable sobre el desarrollo de Cincovillas, respecto a sus valores como núcleo residencial y sobre el desarrollo turístico del mismo, provocando un rechazo y alarma social manifestado en las alegaciones y firmas presentadas”.



En concreto, el escrito advierte de que “la magnitud y extensión de las instalaciones proyectadas, su posición orográfica, la cercanía al núcleo urbano de Cincovillas, unido al transporte de los purines […] determinan un impacto negativo y directo en la calidad del aire, principalmente por las emisiones de gases y los olores generados sobre la población, que serán constantes y continuos”.



Además, considera “muy próxima” al municipio la ubicación –situada a tan solo 1.000 metros–, “con lo que también podrían verse afectados los terrenos colindantes, los acuíferos, el suelo y el subsuelo de estas áreas por accidentes, vertidos de purines, y en particular la contaminación por nitrógeno debida al potencial aporte de purines a los suelos agrícolas, y su flujo subterráneo en la cuenca hidrográfica”. También llama la atención sobre el impacto negativo que sufriría “la avifauna ligada a los cultivos, que vería reducido su hábitat”.



La superficie de la parcela donde está proyectada la macrogranja ocupa más de 36.000 metros cuadrados, en los que habría 3.120 plazas para cerdos de cebo que producirían más de 6.700 metros cúbicos de deyecciones al año –más de 22.000 kilos–. Para almacenarlas, se prevé una balsa con capacidad para 2.395 metros cúbicos y fosas interiores en las naves.



El Ayuntamiento de Cincovillas no presentó alegaciones

El portavoz socialista ha lamentado que el Ayuntamiento de Cincovillas no presentara ninguna alegación al proyecto, en contra de la opinión vecinal absolutamente mayoritaria, tanto en la propia localidad como en otras del entorno. De hecho, sí que las presentaron otros consistorios vecinos, como Atienza y Riofrío del Llano. También lo hicieron la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Cincovillas, así como las direcciones provinciales de Agricultura, Medio Ambiente y de Desarrollo Rural, de Educación, Cultura y Deportes y de Sanidad, además de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Ecologistas en Acción y varios particulares.



Vinculación familiar

Se da la circunstancia, como ya destacó este periódico en su día, de que la alcaldesa de Cincovillas y el teniente de alcalde –también del PP en este Ayuntamiento compuesto por solo tres concejales– son los padres del promotor del proyecto. Pese a ello, no se inhibieron de toda la tramitación que ha seguido en el Ayuntamiento.