No hay dinero en Castilla-La Mancha para pagar durante el verano a los interinos de sustituciones

Martínez Guijarro destaca que ese gasto no está contemplado en los Presupuestos regionales

Temas relacionados Empleo Educación Castilla-La Mancha Junta de Comunidades Martínez Guijarro El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha insistido este martes en que los docentes interinos que han hecho sustituciones, "aunque hayan sido de larga duración", no cobrarán los meses de verano porque no está contemplado en los presupuestos regionales.



A preguntas de los medios, el vicepresidente primero ha distinguido entre los interinos contratados para la totalidad del curso, contratados hasta el 31 de agosto, cuyo pago sí está recogido en una disposición adicional de los presupuestos de 2018 de los que sólo han hecho sustituciones.



No obstante, ha dicho que desde la Dirección General de Recursos Humanos mantienen una reunión con las centrales sindicales para aclarar los términos de esa disposición adicional que aparece en los presupuestos.