No hay lodos en Entrepeñas, según aseguran los técnicos del Estado a LA CRÓNICA

Temas relacionados Agua Medio Ambiente Trasvase Tajo-Segura Es una de las convicciones más firmes desde hace décadas en Guadalajara, pero según la Confederación Hidrográfica del Tajo era errónea. Los guadalajareños siempre han creído que el nivel teórico del embalse de Entrepeñas está alterado, por ser demasiado optimista al no considerar el porcentaje de lodos que tras varias décadas tendría necesariamente que haberse acumulado en el fondo del pantano. Según las fuentes consultadas por LA CRÓNICA DE GUADALAJARA, esto no es así, al menos oficialmente.



A preguntas de este diario, un portavoz autorizado ha respondido textualmente que "el volumen de lodos almacenado en el fondo de los dos embalses es prácticamente inexistente o despreciable, según se desprende del análisis de los datos obtenidos de la última campaña batimétrica realizada a lo largo de este año 2018 mediante un sistema de ecosonda por barrido, un sistema mucho más preciso que otros usados anteriormente y cuyos resultados eran más aproximados".



Esta cuestión ha sido siempre uno de los caballos de batalla a la hora de fijar el límite no trasvasable, por considerar los ribereños y cuantos se oponen a esas derivaciones que el volumen de agua acumulado real ha sido siempre mucho menor que el teórico, por culpa precisamente de los lodos.



Según el mismo interlocutor oficial en la Confederación, "las curvas de cota y volumen almacenado en Entrepeñas y Buendía recogen la cantidad de agua disponible en el vaso de ambos embalses desde la última calibración efectuada de las mismas. En este sentido, recientemente se ha terminado de efectuar una nueva, cuyos resultados se conocerán en breve".



Tan habitual ha sido pensar en la existencia de lodos y en su relevancia que hasta el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, acaba de usarlo como argumento, en una comparecencia pública.



Desde el Partido Castellano, el pasado mes de enero estaban convencidos de que la batimetría que por entonces acababa de anunciar la Confederación daría fe de la influencia de los lodos y de su capacidad para alterar las mediciones reales de los aforos de Entrepeñas y Buendía a favor de los regantes levantinos. Los últimos informes batimétricos conocidos databan del año 1983, por lo cual los castellanistas consideraban "urgente la realización de los informes necesarios para conocer cuál es realmente la capacidad de estos embalses a los que se roba el agua que nutre el Trasvase Tajo-Segura". "En el caso de estos embalses, dado su tamaño, podríamos estar hablando de nada menos que unos 200 hectómetros cúbicos" de lodos, llegaban a valorar.



Tanto la presa de Entrepeñas como la de Buendía se construyeron a principio de los años cincuenta del pasado siglo, con el fin de abastecer de electricidad a la capital de España y su área de influencia, como se recuerda en el video que acompañamos, procedente del NODO. El trasvase, ya planteado en la II República y ejecutado durante el Franquismo, se pondría en servicio tras la muerte del dictador.