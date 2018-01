No hay riesgo de derrumbe en Laguna de la Colmada, 1 según la consejera de Fomento

Temas relacionados Guadalajara Agustina García Junta de Comunidades Como venimos informando en LA CRÓNICA, el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, ha visitado junto a la consejera de Fomento, Agustina García Élez, el bloque de viviendas desalojadas en Guadalajara por grietas, desde donde la titular de este departamento ha querido tranquilizar a las 110 personas de los 48 pisos afectados asegurando que "no hay problema de derrumbe" en el edificio.



Ante la presencia de algunos de esos vecinos a las puertas del edificio, la consejera ha insistido en tranquilizarlos diciéndoles que se trata de un problema centrado en la escalera central de este edificio, situado en la calle Laguna de la Colmada, y ha dicho que se está trabajando ya para tratar de solucionarlo lo antes posible.



En declaraciones a los medios tras visitar junto al presidente el edificio ante la presencia de la Policía Local y ver 'in situ' los trabajos que se llevan a cabo en el mismo, la consejera ha señalado que se trata de un problema relacionado con "pilares que no asientan sobre la losa, sino en un lateral que tira de la fachada" y "de ahí que se hayan abierto grietas y fisuras en las viviendas", ha precisado.



Pero la titular de Fomento ha asegurado que no se trata de un problema estructural de las viviendas, aunque ha añadido que según el primer informe de los técnicos "hay que trabajar de manera rápida", algo que se está haciendo desde esta misma mañana, concretamente, el "apuntalamiento de la escalera" afectada "porque se está venciendo", ha añadido.



En todo caso, a lo largo del día es previsible que haya también un informe técnico más concreto sobre la situación de este edificio, y aunque ha querido ser prudente, no ha podido precisar si sólo habrá que hacer el apuntalamiento que ya se ha llevado a cabo o estos informes aconsejarán otras actuaciones.



Ha matizado que la previsión es que el apuntalamiento de la escalera concluya hoy mismo o mañana sábado, por lo que cree que el principal problema se solucionará, y después se dará paso a otras actuaciones menores como la reparación de grietas, puertas y demás problemas detectados en las propias viviendas como consecuencia de este.



Mientras tanto, se siguen también haciendo catas y mediciones, y de momento dicen que "el cálculo de seguridad es acertado y es lo principal" ha dicho Élez tras insistir en que "la seguridad está garantizada" y "no hay un problema de derrumbe sino un problema estructural en una escalera central" que tras apuntalarse deja de existir.



APERTURA DE EXPEDIENTE INFORMATIVO A LA CONSTRUCTORA

La consejera ha anunciado también la apertura de un expediente informativo a la constructora para ver cuáles son las responsabilidades y por qué hay un fallo estructural en una escalera.



A preguntas de los periodistas, ha dicho que también se ha dado orden a la asistencia técnica que está elaborando el informe de este bloque de viviendas para que visite otro que hay anexo en el que también se han detectado problemas, con el fin de que los valore.



La titular ha señalado que tienen conocimiento de que algunos vecinos del otro edificio también han hecho reclamaciones a Gicaman de "pequeñas fisuras que se han arreglado y que están siendo atendidas".



Ha reconocido que puede haber alguna que aún no haya sido atendida pero que se hará igualmente porque "es normal que exista miedo" porque se trata de un edificio similar.



PLAN DE REALOJO, "POR SI FUERA NECESARIO"

La titular de Fomento ha insistido en que desde este mismo jueves por la noche se puso en funcionamiento también un plan de realojo y de diagnóstico urgente por si fuera necesario, para el que se cuenta con la colaboración de ACCEM para cubrir la atención social, aunque espera que no sea necesario.



En todo caso, Élez ha manifestado que de acuerdo a los indicadores que manejan a día de hoy "posiblemente no hará falta" usarlo, pero ha querido dejar claro que prefieren barajar todos los frentes tras insistir en que el desalojo realizado ha sido "preventivo" hasta ver qué dicen los técnicos en los informes que ahora se están elaborando.



Desde este mismo viernes hay dos trabajadores sociales atendiendo a las familias y el lunes habrá uno más a su disposición con el fin de realizar un diagnóstico "individualizado" de las necesidades de las familias, a quienes también se les ha facilitado un teléfono de atención, ha apostillado.



Además, Junta y Servicios Sociales del Ayuntamiento y ACCEM colaboran de manera coordinada porque "todas las administraciones queremos que la gente pueda volver a sus viviendas de forma segura", ha dicho.



Las más de cien personas afectadas siguen en hoteles, y algunos han preferido quedarse en viviendas de familiares de momento.



Hasta el lugar se ha acercado también el alcalde, Antonio Román, y el vicealcalde, Jaime Carnicero. Élez ha querido valorar la colaboración del Ayuntamiento en la resolución de este problema en unas viviendas que son titularidad de la empresa pública de la Junta Gicaman.



De momento, el edificio está ahora deshabitado aunque se permite pasar a los vecinos que viven allí en alquiler a coger enseres, pero no para vivir por ahora.



Por otro lado, la consejera de Fomento ha avanzado que desde la Dirección General de la Vivienda y técnicos de Gicaman valoran ahora la posibilidad de llevar a cabo una inspección "más intensa" a los edificios tras este problema.