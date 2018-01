No se recuerda que haya habido un año más caluroso en España que el de 2017

Temas relacionados Ecologismo Medio Ambiente El año 2017 ha sido el más cálido y el segundo más seco en España desde que hay registros, según el balance anual definitivo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



Así, la portavoz de la AEMET, Ana Casals, ha explicado que este ha sido el año más cálido desde que hay registros en España, ya que la temperatura media anual de 2017 ha sido 16,2 grados centígrados (ºC), un valor que supera en 1,1ºC el valor medio anual y supera en 0,2ºC al anterior valor más alto, que se registró en los años 2011, 2014 y 2015, que fueron los años que más se han acercado a este récord.



Además, Casals ha señalado a Europa Press para LA CRÓNICA que de los diez años más cálidos desde 1965 siete de ellos son parte del siglo XXI y de estos, cinco se han registrado en la actual decena. "En 2016 no se batió récord, pero este y los anteriores sí", ha dicho.



En este ejercicio se han producido cinco olas de calor y Casals ha destacado que las tres más importantes fueron la del 13 al 21 de junio, un mes que terminó con una temperatura media 3ºC por encima de la media del mes. La segunda de ellas tuvo lugar entre el 12 y el 16 de julio, cuando se registraron las temperaturas más altas de todo el verano, con 46,9ºC en el aeropuerto de Córdoba el día 13, que es la máxima más alta de todo el año, mientras que la tercera ola de calor se extendió del 2 al 6 de agosto.



Por el contrario, Casals ha precisado que durante 2017 solo hubo una ola de frío, entre los días 18 y 20 de enero, cuando nevó en Torrevieja (Alicante) "donde hacía 103 años que no nevaba", igual que en otros muchos puntos de la costa de Levante.



En cuanto a las precipitaciones, la portavoz ha indicado que 2017 ha sido el segundo año más seco desde que hay registros y "no fue el más seco" debido a las nevadas del mes de enero. En concreto, este año ha llovido 474 litros por metro cuadrado de media en el conjunto de España, lo que supone un 27 por ciento menos del valor medio anual, respecto del periodo 1981-2010.



"Apenas llovió en otoño y primavera, que son las dos estaciones más lluviosas", ha comentado Casals, que ha apuntado que 2017 queda por detrás de 2005, cuando la precipitación fue de 468 litros por metro cuadrado. "Si no hubiera sido por las nevadas de enero, habría sido el más seco", estima.



En concreto, ha dicho que solo llovió más de lo normal en un área que abarca el norte del País Vasco, gran parte de Navarra, La Rioja, Aragón, algo en Mallorca y alguna zona de la provincia de Alicante. En el resto hubo menos lluvias de lo normal.



De hecho, ha puntualizado que las provincias más secas son las de Valladolid y Palencia, en una zona del oeste de Extremadura entre Cáceres y Badajoz y en varias zonas de Canarias, donde no llovió ni la mitad de los valores normales.



Así, en siete observatorios principales, se ha superado el anterior récord de precipitación más baja de su serie. "Ha sido un año de récord y efemérides varias: de precipitación mínima; de temperaturas máximas; de temperaturas máximas más bajas; de precipitación máxima diaria, entre otras", ha añadido.



Por ejemplo, en Albedro (La Coruña), este año se han recogido 696 litros por metro cuadrado, cuando lo normal serían 1.500 litros por metro cuadrado y comenta que la anterior efeméride ocurrió en 20011, cuando se acumularon 726 litros por metro cuadrado.



En Valladolid-Villanubla se han recogido 205 litros por metro cuadrado y en Valladolid, 190 litros por metro cuadrado, cuando lo normal serían 256 y 238 litros por metro cuadrado respectivamente, es decir, 50 litros menos del anterior récord de mínima precipitación, que fue en 1991. Lo normal en Valladolid-Villanubla, son 435 litros por metro cuadrado y en Valladolid, 433 litros por metro cuadrado, "es decir que no ha llegado ni a la mitad".



También se ha referido a efeméride de temperatura máxima más baja, por ejemplo en Murcia, que tuvo 3,7ºC de máxima más baja y la anterior máxima más baja era de 5,5ºC.



Igualmente, ha apuntado que hay récords de precipitaciones en 24 horas, como en Ceuta, donde nunca habían caído más de 146 litros por metro cuadrado y este año se han recogido 186 litros por metro cuadrado en un día; o en Cuenca, donde se han acumulado 98 litros por metro cuadrado y la anterior precipitación máxima diaria es de 69 litros por metro cuadrado. "Ha sido un año de efemérides", ha concluido.