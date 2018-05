No se siente en ese banco: está ocupado ¡por un enjambre!

Noticias relacionadas Las ayudas para la apicultura hay que solicitarlas ya, antes de que pasen 20 días Temas relacionados Miel Guadalajara Sucesos Han sido los responsables de @BomberosGuada, una cuenta no oficial de Twitter, los que hay distribuido este miércoles esas curiosas imágenes, que reproducimos con satisfacción y estupefacción a partes iguales.



Satisfacción por la eficacia, profesionalidad y oportunidad con la que han puesto remedio los bomberos de la capital a la complicada situación de ver cómo se había adueñado todo un enjambre de uno de los bancos existentes en la parte alta de la Avenida de Zaragoza, de Guadalajara.



Estupefacción, por los sustos que te da la vida. Y eso que por La Alcarria hace ya mucho que no usamos, trasvase mediante, aquello de ser "la Costa de la Miel". También, claro, habida cuenta lo de capa caída que andan las abejas, por las enfermedades que acaban con ellas. Con muchas, sí. Pero no con esas...