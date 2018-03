No te extrañes si te encuentras la Diputación de Guadalajara teñida de azul

Temas relacionados Guadalajara Diputación de Guadalajara La Diputación Provincial de Guadalajara se sumará, un año más, a la iniciativa de carácter internacional denominada ‘Light It Up Blue’ (Ilumínalo de azul) por la que miles de edificios y monumentos emblemáticos de todo el mundo se iluminarán de azul en apoyo y solidaridad con el colectivo de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y sus familias.



Así, en la tarde-noche del domingo 1 al lunes 2 de abril la fachada del Palacio Provincial se iluminará de azul atendiendo además a la solicitud de la Asociación APANAG de Guadalajara, tal y como informa el diputado delegado de Promoción Social, Juan Pedro Sánchez. “Es nuestra manera de apoyar esta campaña de concienciación con motivo del Día Mundial del Autismo” que tiene lugar el 2 de abril, al mismo tiempo que “animamos a que se sumen los pueblos de la provincia que les sea posible con este gesto que no cuesta nada y significa mucho”, ha dicho Sánchez.



El lema elegido para esta ocasión es ‘Rompamos juntos barreras por el autismo. Hagamos una sociedad accesible’. “Para el movimiento asociativo es importante que la sociedad entienda cuáles son esas barreras para intentar conseguir la adaptación a sus necesidades permitiendo la inclusión en todos los ámbitos de la sociedad”, ha añadido el diputado responsable invitando a visitar la página web http://diamundialautismo.com/