No te pierdas el buen jazz que va a pasar por Azuqueca

Temas relacionados Música Azuqueca de Henares Las entradas del XVII Mes del Jazz se pueden adquirir desde este viernes en la web municipal. La programación incluye cuatro conciertos para los sábados de febrero, dos exposiciones y el IV Ciclo de Cine y Música. El cartel promocional del Mes del Jazz es obra de Cristina Bahamonde, alumna de la Escuela de Arte de Guadalajara "Elena de la Cruz".



El precio es de 8,15 euros, con Tarjeta Ciudadana, y 9,85 euros, sin este documento municipal. Además de la venta anticipada, el día de cada concierto, las localidades se pueden adquirir en taquilla desde las 19:30 horas.



Este evento musical, que organiza el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares durante el mes de febrero, "es uno de los más importantes de la agenda cultural no solo de la ciudad, sino también de la provincia de Guadalajara", afirma la concejala de Cultura, Sagrario Bravo. En su edición número diecisiete, la programación del Mes del Jazz ofrece cuatro conciertos, además de otras actividades complementarias que "permiten un acercamiento a este tipo de música desde otras facetas artísticas, en concreto, el diseño, la pintura y el cine".



En cuanto a los conciertos, que acoge la Casa de la Cultura cada sábado del mes de febrero a partir de las 21 horas, "la elección de grupos y artistas pretende abarcar el jazz en sus diferentes estilos, desde el más clásico y puro, hasta versiones más desenfadadas o de fusión", explica la edil azudense. "Esta variedad permite llegar a todos los públicos ya que se incluyen citas que pueden gustar tanto a personas con una gran afición por el jazz, como a quienes se animen a descubrirlo y disfrutarlo por primera vez", añade.



Nola Brass Band abre esta edición el sábado 3 con "un estilo divertido y que fomenta la participación y la interacción del público", detalla Sagrario Bravo.



La siguiente cita, el 10 de febrero, es con David Pastor & Nu Roots, "una apuesta por el jazz más puro, con el sonido de la trompeta como protagonista indiscutible".



La programación continúa el 17 de febrero con Ximo Tébar Band, "este guitarrista es uno de los referentes del jazz nacional con más de tres décadas de experiencia sobre el escenario".



El Mes del Jazz se despide el sábado 24 con Astrid Jones & The Blue Flaps, "formación que se caracteriza por la fusión y por la voz femenina de Astrid Jones".



Actividades complementarias

Del 2 al 26 de febrero, en la entrada de la Casa de la Cultura, se pueden visitar dos exposiciones. La primera recoge los trabajos presentados por el alumnado de la Escuela de Arte de Guadalajara Elena de la Cruz para la elección del cartel promocional del Mes del Jazz. "Desde hace seis años, contamos con la colaboración de esta Escuela para el diseño de la imagen que promociona este evento musical", recuerda la concejala de Cultura. "El alumnado ha presentado una veintena de propuestas y, entre la propia Escuela y el departamento municipal de Cultura, se ha elegido el cartel, obra de Cristina Bahamonde", explica. "El trabajo de estos estudiantes es magnífico y, para que el público pueda conocerlo, disfrutarlo y valorarlo, todos los diseños se exponen durante el mes de febrero en la Casa de la Cultura", aclara.



La segunda exposición se titula 'Jazz y color' con trabajos del alumnado del taller municipal de Pintura infantil. El curso pasado, trabajaron el tema del jazz y realizaron treinta cuadros con los que pretenden mostrar que este tipo de música, aunque tiende a asociarse con colores nocturnos y oscuros, también puede entenderse como una explosión de colores y matices diferentes.



Por último, cada viernes de febrero, a las 20:30 horas, la sala del Espacio Joven Europeo (EJE) va a acoger el IV Ciclo de Cine y Música, con la proyección en versión original con subtítulos de las películas 'Janis' (día 2), 'Eden: Lost in Music' (día 9), 'The Beatles: Eight Days a Week' (día 16) y 'Straight Outta Compton' (día 23). Las entradas cuestan, con Tarjeta Ciudadana, 3 euros para los adultos y 2 euros para los niños y, sin este documento municipal, 3,80 y 2,45 euros, respectivamente. Se pueden adquirir de manera anticipada en la web municipal (pinche AQUÍ) y en los cajeros ciudadanos. Además, el mismo día, en taquilla, una hora y media antes del inicio del pase.