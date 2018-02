Nueva retahíla de reproches a la sanidad pública que se presta en Guadalajara

Temas relacionados Marta Valdenebro PP PSOE Hospital de Guadalajara Sanidad Marta Valdenebro, senadora del PP por Guadalajara y que por serlo tiene inmunidad parlamentaria y en caso de ser querellada depondría ante el Tribunal Supremo, ha presentado este lunes “dos de los muchos casos que semana a semana nos llegan de personas afectadas" por la gestión sanitaria del SESCAM en la provincia de Guadalajara.



Valdenebro ha esgrimido como ejemplo de las listas de espera en Guadalajara el de “una señora mayor, de Azuqueca de Henares a la que tienen que intervenir para ponerle una prótesis en la rodilla. La pobre mujer tiene unos dolores insoportables y casi no puede andar. Cuando la han metido en lista de espera le han dicho que se arme de paciencia porque tendrá que esperar entre un año y medio y dos para realizarle la operación. Y que si no quiere esperar tanto que vaya mirando una clínica privada. Este es el estado de la Sanidad de Guadalajara con Page y el trato que da a las personas”, sostiene la senadora.



Del mismo modo, y en referencia al convenio sanitario con Madrid, asegura que hay "varias personas" que tienen que realizarse una colonoscopia “y les han enviado al Hospital de Cuenca”. Es decir, “Page prefiere que esta persona y sus familiares hagan tres horas de viaje entre ida y vuelta antes que cumplir los compromisos del convenio sanitario y ofrecer una asistencia cercana a los guadalajareños”, según razona la parlamentaria.



Durante la rueda de prensa de este lunes también ha mostrado una fotografía “que circula por las redes sociales” en la que se observa el estado de deterioro en el que se encuentra alguna de las cortinas de separación de pacientes en el Hospital: “rasgadas, manchadas de sangre o lo que sea y destrozadas", ha detallado.



Pide parking gratis

Respecto al aparcamiento ha exigido a Page que “dé marcha atrás” en sus intenciones de convertirlo en el parking público “más caro de la región, si es que al final consigue abrirlo porque lleva tres años prometiéndolo”.



En este sentido ha exigido también a Podemos “que se deje de demagogia” y que “además de recoger firmas en la calle por la gratuidad del aparcamiento” apoye la Proposición No de Ley que ha presentado el PP en las Cortes regionales. También exige a Podemos que convenza a Page para que desbloquee esta PNL de la mesa de las Cortes “para que pueda debatirse en pleno” ya que, por el momento, está retenida “ya que a Page no le interesa que todos los guadalajareños vean cómo vota a favor de que tengamos que pagar por aparcar en el Hospital cuando en otros hospitales de Castilla-La Mancha es gratuito”.