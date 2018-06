Olga Mediano, nueva coordinadora nacional de Sueño y Ventilación de la SEPAR

Temas relacionados Hospital de Guadalajara La neumóloga Olga Mediano, coordinadora de la Unidad del Sueño del servicio de Neumología del Hospital Universitario de Guadalajara, ha sido designada nueva coordinadora nacional del área de Sueño y Ventilación de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).



Olga Mediano trabaja desde hace una década en el servicio de Neumología del Hospital de Guadalajara. Destaca por haber sido la coordinadora a nivel nacional de un ensayo clínico que contó con la participación de profesionales de siete países para evaluar la relación existente entre el empleo de la CPAP (maquinaria para el tratamiento de la apnea del sueño) con una menor mortalidad entre pacientes con apnea que hubieran sufrido un infarto cardiaco o cerebral. El trabajo fue publicado por la prestigiosa ‘New England Journal of Medicine’.



Asimismo, bajo su coordinación se conseguía para la Unidad del Sueño del hospital guadalajareño la acreditación como Unidad Respiratoria con categoría de Excelente, siendo la única acreditada con criterios de excelencia de toda España.



La doctora Mediano, muy involucrada en las actividades emprendidas por esta área de la SEPAR, ha agradecido la confianza depositada para esta nueva etapa, expresando su deseo de continuar con el trabajo emprendido por su predecesor, el doctor Carlos Egea.



“Asumo con vértigo este nombramiento, es un área muy potente de SEPAR y hasta ahora ha hecho muy buen trabajo”, señala Olga Mediano, a la vez que expresa su confianza en que “la gente que forma parte de este área es extraordinaria y tengo la convicción de que trabajando en equipo y continuando en esta línea todo saldrá bien”.



Entre los objetivos que se plantea figuran seguir promoviendo el sueño como medida de salud entre la población, así como apoyar la investigación que se realice en este ámbito.



Por otra parte, apunta al objetivo de “asegurar el relevo generacional apoyando a los jóvenes investigadores y todas las personas que quieran incorporarse a estos grupos de investigación desde cualquier disciplina” y, además, se pretende crear un documento consensuado entre todas las sociedades científicas para el manejo de los trastornos respiratorios del sueño.



Finalmente, considera que este nombramiento avala el buen trabajo que se realiza en la Unidad de Sueño del Hospital de Guadalajara y contribuirá a hacerlo más visible. “Si no tuviéramos la casa muy bien arreglada no nos pedirían que lideremos el área, ésta es una forma de reconocer que aquí estamos haciendo las cosas bien”, señala Mediano, para quien la elección “nos va a posicionar más aún a nivel nacional e internacional”.