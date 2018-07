Órdago de Page: plantea que no vaya ni una gota de agua desde el Tajo a los regadíos del Levante

Temas relacionados Agua Medio Ambiente Trasvase Tajo-Segura Castilla-La Mancha García-Page Junta de Comunidades El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha presentado este lunes el borrador del documento de posición en defensa del agua en la región, en el que, ha señalado, la postura es la de que no se destine "ni una sola gota de agua para regadío en el Levante", ya que "el agua para regadío se puede utilizar en Castilla-La Mancha".



Martínez Arroyo ha comentado, durante la rueda de prensa en la que ha presentado el borrador, que el documento, que ha sido acordado con organizaciones sindicales, agrarias, económicas y medioambientales de la región y que se enviará "en los próximos días" a las fuerzas políticas castellano-manchegas, plantea que únicamente se favorecerá el trasvase de agua "cuando haya necesidades imperiosas de consumo humano" en la cuenca receptora y "siempre poniendo por delante los intereses de la cuenca cedente". "Es de sentido común", ha afirmado.



"Lo que planteamos en el documento es la necesidad de apostar por otras fórmulas de abastecimiento de agua en el Levante, priorizando la desalación frente a cualquier otra fórmula para abastecer de agua a regantes y limitando el trasvase a las necesidades imperiosas y reales de abastecimiento humano, cuestión que no ha ocurrido durante toda la legislatura mientras se aprobaba trasvase tras trasvase en una situación de sequía extrema y con las desaladoras no funcionando al cien por cien", ha explicado el consejero, que ha insistido en que "nadie puede dar lecciones a Castilla-La Mancha en materia de agua y solidaridad, porque ocupa el primer puesto del ranking desde hace muchos años".



Francisco Martínez Arroyo ha detallado que el borrador de este documento de posición ha sido tratado con las organizaciones sindicales CCOO y UGT, la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha; la Federación de Municipios y Provincias, todas las comunidades de usuarios de aguas subterráneas del Alto Guadiana, la Junta Central de Regantes Mancha Oriental del Júcar, la Plataforma de Regantes de la Cuenca del Segura, comunidades de regantes de la cuenca del río Tajo, las organizaciones medioambientales Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF, además del sector vitivinícola de la región y la Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía.



DOCUMENTO DIVIDIDO EN TRES APARTADOS

El consejero ha destacado que el documento, cuyos puntos serán de obligada defensa para todas las organizaciones que se sumen al mismo, se organiza a partir de su punto primero, en el que se indica que el agua es "un bien público y con el que no se puede mercaderar". "No se puede comprar y vender aquello que es innegociablemente público", ha añadido, apuntando que, tras este primer punto, el borrador se estructura en tres apartados.



En el primero de estos puntos, que aborda la gobernanza del agua, el borrador plantea la necesidad de contar con las comunidades autónomas en todos los procesos de toma de decisiones, entre los que destaca las cuencas hidrográficas, y apunta a tomar las decisiones haciendo una gestión "basada en la demanda, que tenga en primer lugar los aspectos medioambientales pero que considere las necesidades de cada parte de la cuenca". "Para ello hay que conocer el agua de la que disponemos, tanto subterránea como superficial".



Este primer punto también recoge que cualquier uso de la cuenca cedente debe tener "absoluta y total prioridad" sobre cualquier otro uso fuera de esa cuenca, así como que los balances hidrológicos "deben tener en cuenta la capacidad de las desaladoras, si es que las hubiera" y que estas deben estar "completas y a pleno rendimiento" lo antes posible.



El segundo de estos bloques, en el que se plantean las necesidades del agua para la agricultura, se marca la "apuesta" de la región por los regadíos sociales, de los que el consejero ha dicho que "redistribuyen la riqueza que el agua genera entre todos los usuarios". "Castilla-La Mancha tiene una agricultura muy potente si tiene agua", ha asegurado.



Del mismo modo, el documento habla también sobre la creación de una "bolsa de derechos de agua" para distribuirla entre los regantes "priorizando a los jóvenes, los agricultores profesionales y los regadíos sociales".



Finalmente, el tercer apartado del borrador, que habla sobre los aspectos relacionados con el abastecimiento, el medio ambiente y la depuración, pide que se lleve a cabo un "abastecimiento sostenible, con una gestión óptima y priorizando el buen estado ecológico que exige la Directiva Marco del Agua, poniendo también a la depuración como "elemento esencial", así como el fomento del uso eficiente del agua y su ahorro.



Para ello, el titular regional de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha comentado que será necesario "invertir en I+D+i", adelantando que el Gobierno regional pondrá como objetivo ese uso eficiente del agua en todas las iniciativas que se pongan en marcha en Castilla-La Mancha relacionadas con la investigación.



Martínez Arroyo ha explicado que después de la conclusión de este primer borrador, el documento será publicado en la web de la Junta para estar a disposición de otras organizaciones que quisieran sumarse, así como de "cualquier ciudadano que quiera hacer observaciones", hasta el 15 de septiembre.



UN DOCUMENTO "MUY FIRMABLE" PARA LAS FUERZAS POLÍTICAS

Preguntado por los medios sobre la posición que cree que mantendrán el resto de fuerzas políticas de la región con respecto a este borrador, Francisco Martínez Arroyo ha considerado que este es un documento "muy firmable", por lo que ha considerado que la decisión de integrarse en el mismo es "relativamente sencilla". "No puede haber mucho debate sobre un documento elaborado pensando en que todas lo puedan apoyar", ha continuado el consejero.



Concretando sobre el PP, Martínez Arroyo ha comentado que espera que los 'populares' "aclaren cuanto antes" su proceso interno ya que eso "facilitará la interlocución", esperando que tanto el PP como otras fuerzas, entre las que ha citado a Podemos, Ciudadanos e IU, "estén detrás de este documento".



NO SE HA ENVIADO AÚN AL MINISTERIO

Cuestionado también sobre si este borrador ha sido enviado al Ministerio para la Transición Ecológica, el consejero ha respondido que este "es un documento todavía de Castilla-La Mancha" y que será trasladado cuando el borrador se convierta en definitivo. Sin embargo, sí se ha informado al Ministerio de que este documento de posición está siendo elaborado.



El responsable de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en la Comunidad Autónoma ha insistido en que ya ha mantenido una reunión con la ministra del ramo, Teresa Ribera, y ya se ha avanzado en "algunos aspectos", comentando que previsiblemente también mantendrá un encuentro con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, encuentro que espera mantener "antes de agosto". Además, ha incidido en que la interlocución con la ministra es "permanente, prácticamente diaria".



Del mismo modo, ha admitido que en el trabajo con el Ministerio "está todo encima de la mesa", incluida la posibilidad de incrementar los límites a partir de los cuales no se pueden realizar trasvases.



Por otra parte, el consejero ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central cumpla los compromisos que adquirió el anterior Ejecutivo, presidido por Mariano Rajoy, en materia de infraestructuras hidráulicas, entre los que ha citado los regadíos del Campo de Montiel, las proyectadas en Mora y el Canal Bajo del Alberche, la sustitución de bombeos en el río Segura o los regadíos de Illana y Leganiel.