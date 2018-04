Orlena de Miguel (Ciudadanos) ve el trasvase como “inevitable” y reclama una “visión nacional”

Noticias relacionadas Un alcalde del PP pide QUE NO SE TRASVASE hasta llegar al menos a la mitad del nivel de los embalses Temas relacionados Agua Trasvase Tajo-Segura Ciudadanos Orlena de Miguel PP PSOE Guadalajara (Provincia) Ciudadanos Castilla-La Mancha ha asegurado que la aprobación de un nuevo trasvase "responde a un cumplimiento de la ley que no se puede evitar y debe asumirse" pero ha recordado que "no se puede seguir valorando un trasvase únicamente en función del rendimiento que se obtiene por la cuenca receptora", señalando que "a la hora de realizar un trasvase se debe no sólo respetar el caudal ecológico sino que también se deben tener en cuenta los efectos que tiene éste para la cuenca cedente, para los municipios de la zona, para su población y para su economía".



La portavoz de Ciudadanos en la región, Orlena de Miguel, ha apuntado que el debate sobre el agua "sólo se resolverá desde el Congreso de los Diputados" y ha apostado por poner en marcha un Plan Hidrológico Nacional, invertir en el mantenimiento y modernización de las infraestructuras hídricas y buscar nuevas soluciones para la obtención de agua.



De Miguel ha comentado que "tanto PP como PSOE han planteado el debate sobre el agua siempre base a intereses políticos y sin racionalidad y sin una visión nacional" y ha añadido que su partido cree que "este no es el camino para resolver un problema de extrema gravedad".



En este sentido, ha insistido en que la solución "debe venir marcada por el Estado" y, por lo tanto "se debe resolver en el Congreso de los Diputados, donde PP y PSOE ya han dicho que no se van a sentar a debatir en una Mesa técnica del Agua".



"PP y PSOE siguen empeñados en territorializar la gestión del agua según los límites de cada comunidad autónoma, lo que da como resultado un discurso diferente en cada región, un discurso lleno de palabras huecas y una guerra del agua innecesaria", ha concluido.